De investeringsbankgroep van Piper Sandler & Co. chemicaliën en materialen (The Valence Group) heeft vandaag aangekondigd dat het SK Capital Partners heeft geadviseerd bij de verkoop van zijn portfoliobedrijf, Niacet Corporation, aan Kerry Group plc voor $ 1,015 miljard (€ 853 miljoen) op een kas- en schuldenvrije basis, onderhevig aan de gebruikelijke afsluitingsaanpassingen. Na de overname zal Niacet worden geïntegreerd in Kerry's wereldwijde voedselbeschermings- en conserveringsplatform.

De transactie zal naar verwachting tegen het einde van het derde kwartaal van 2021 worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en wettelijke goedkeuringen.

Niacet is een wereldwijde marktleider in technologieën voor conservering. Het heeft duidelijke leidende posities in Bakery en Pharma, en kosteneffectieve natriumarme conserveringssystemen voor vlees en plantaardig voedsel in zowel conventionele als clean label-oplossingen. Niacet onderscheidt zich door zijn eigen droog- en granulatieproces technologieën in zijn belangrijkste marktcategorieën Bakkerij, Vlees en Farma. Het bedrijf heeft klanten in meer dan 75 landen en belangrijke productielocaties in Niagara Falls (VS) en Tiel (Nederland).

