由EIG領銜的財團與Aramco達成124億美元的基礎設施交易

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--EIG是全球能源領域的知名機構投資人，也是全球首屈一指的基礎設施投資人之一。公司今天宣佈完成之前公佈的與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Co.，簡稱“Aramco”）的交易。在這項交易中，投資人財團收購Aramco油管公司（Aramco Oil Pipelines Company，簡稱「Aramco油管」）49%的股權。Aramco油管是新成立的實體，有權對經由Aramco穩定油管網路運輸的石油收取運輸費用，期限為25年。

由EIG領銜對Aramco油管的共同投資過程吸引了來自中國、沙烏地阿拉伯、韓國、阿拉伯聯合大公國和美國的全球一流機構投資人，包括阿布達比主權投資機構穆巴達拉投資公司(Mubadala Investment Company)、絲路基金(Silk Road Fund)、哈桑納(Hassana)和三星資產管理公司(Samsung Asset Management)。

EIG董事長兼執行長R. Blair Thomas表示：「我們很高興完成了與卓越的全球能源供應商Aramco的這筆交易。與EIG一起投資的主要投資人進一步證明了這一大型全球基礎設施資產的水準。我們很榮幸能與這家世界級的財團合作，並期待保持長期、富有成效的夥伴關係。」

在這項交易中，滙豐銀行有限公司(HSBC Bank plc)擔任EIG的財務顧問，Latham & Watkins擔任EIG的法律顧問。

關於EIG

EIG是全球能源領域的主要機構投資人，截至2021年3月31日旗下管理資金達217億美元。EIG專注於在全球對能源和與能源相關的基礎設施進行私募投資。在其39年的歷史中，EIG透過六大洲37個國家的逾370個專案或公司，在能源領域投入超過370億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲的許多知名退休金計畫、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG的總部位於華盛頓特區，並在休士頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽EIG的網站www.eigpartners.com。

關於Aramco

Aramco是全球性的綜合能源和化學品公司，受其核心信念「能源就是商機」驅動。從生產全世界大約八分之一的供油量到開發新能源技術，Aramco的全球團隊致力於在其一切業務中創造影響力。公司致力於使其資源更可靠、更永續和更實用。這有助於在全世界促進穩定和長期成長。www.aramco.com。

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