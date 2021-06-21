由EIG牵头的财团与沙特阿美达成124亿美元的基础设施交易

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--EIG是全球能源领域的知名机构投资者，也是全球领先的基础设施投资者之一。公司今天宣布完成之前公布的与沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Arabian Oil Co.，简称“沙特阿美”）的交易。在这项交易中，投资者财团收购阿美石油管道公司（Aramco Oil Pipelines Company，简称“阿美石油管道”）49%的股权。阿美石油管道是新成立的实体，有权对通过沙特阿美稳定原油管道网络运输的石油收取运输费用，期限为25年。

由EIG牵头的对阿美石油管道的共同投资过程吸引了来自中国、沙特阿拉伯、韩国、阿联酋和美国的全球领先机构投资者，包括阿布扎比主权投资机构穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company)、丝路基金(Silk Road Fund)、哈桑纳(Hassana)和三星资产运用公司(Samsung Asset Management)。

EIG董事长兼首席执行官R. Blair Thomas表示：“我们很高兴完成了与卓越的全球能源供应商沙特阿美的这笔交易。与EIG一起投资的主要投资者进一步证明了这一大型全球基础设施资产的水准。我们很荣幸能与这家世界级的财团合作，并期待着保持长期、富有成效的伙伴关系。”

在这项交易中，汇丰银行有限公司(HSBC Bank plc)担任EIG的财务顾问，Latham & Watkins担任EIG的法律顾问。

关于EIG

EIG是全球能源领域的主要机构投资者，截至2021年3月31日旗下管理资金达217亿美元。EIG专注于在全球范围内对能源和与能源相关的基础设施进行私人投资。在其39年的历史中，EIG通过六大洲37个国家的逾370个项目或公司，在能源领域投入超过370亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先养老金计划、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG的总部位于华盛顿特区，并在休斯敦、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办事处。如需了解更多信息，请访问EIG的网站www.eigpartners.com。

关于沙特阿美

沙特阿美是一家综合能源和化学品跨国公司，受其核心信念“能源就是机遇”驱动。从生产全世界大约八分之一的供油量到开发新能源技术，沙特阿美的全球团队致力于在其一切业务中创造影响力。公司致力于使其资源更可靠、更加可持续和更有用。这有助于在世界范围内促进稳定和长期增长。www.aramco.com。

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