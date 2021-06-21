Weta Digital與Autodesk合作，帶來下一代創意雲端製作流水線

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界首屈一指的視覺效果工作室Weta Digital與全球媒體和娛樂軟體供應商Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK)合作，推出名為WetaM的突破性產品。該產品內含由Weta Digital設計和開發的工具，並能完全嵌入Autodesk Maya中。Weta Digital開發的工具幫助藝術創作者們製作了多款全球大獲成功的電影和電視影集，如《魔戒》、《阿凡達》、《權力遊戲》和《猩球崛起》等，並贏得13項奧斯卡科學技術獎。Weta計畫在第四季以內測版形式推出WetaM。

WetaM產品包括一整套獨特的專有視覺特效工具，這些工具植基於Maya的開放API，專為藝術創作者打造，並由Weta Digital以訂閱式雲端服務的型態進行商業化推廣。世界各地的藝術創作者將首次有機會使用一套從舞臺到銀幕的完整雲端型流水線。WetaM是Weta Digital內部新成立的軟體即服務(SaaS)部門推出的首款產品。該部門的成立是Weta擴張策略的一部分，旨在為全球娛樂產業的藝術創作者提供專業和消費級工具。

Weta Digital執行長Prem Akkaraju表示：「WetaM是視覺特效和動畫製作大眾化的第一步。Weta Digital聚集了世界上最具創意的人才，數十年來一直是視覺效果和娛樂產業的先鋒創新者。WetaM的推出是轉型之舉，將提高全球創意製作的標準，並在此過程中重新塑造視效和娛樂產業。最重要的是，與Autodesk的合作將擴大Weta技術的應用範圍，讓那些追求在電影和電視中創造令人歎為觀止的角色和世界的藝術創作者更容易獲得這些技術。」

Autodesk娛樂與媒體解決方案資深副總裁Diana Colella表示：「我們是Weta卓越視覺效果成就的長期粉絲，他們不斷突破現有技術，打造出令人沉浸其中的想像世界和具有難以置信的真實感且極具吸引力的數位角色。WetaM的推出有望顛覆整個產業，因為它向所有創作者開放了Weta多年累積的專用動畫和視覺特效研發資源。能夠與Weta攜手合作，將他們的先進技術開放給Maya創作者，為創作者提供強大的新特效工具和節省時間的自動化功能，我們備感振奮。」

作為過去三十年來視覺特效和動畫領域的領導者，Weta Digital的DNA源自科技創新、無與倫比的藝術天賦和卓越的視覺風格。本次與Autodesk合作推出的WetaM具有同樣的DNA。WetaM讓世界各地的藝術創作者都能使用Weta Digital開發的獨特視覺設計和流水線效率工具，這些工具已推動Weta Digital取得成功並斬獲多項奧斯卡獎。

關於WETA DIGITAL

Weta Digital是視覺效果和動畫創作與創新領域的佼佼者，吸引著眾多人才、合作夥伴及客戶，他們在追尋藝術夢想的道路上不斷尋求突破。Weta的專有作業流程不斷進化，為藝術家們提供必要的工具來創作一流的作品。Weta Digital總部位於紐西蘭威靈頓，是世界頂尖的單一地點視覺效果工作室，吸引著40多個國家的藝術工作者。這些娛樂產業的藝術工作者、工程師和高階主管們充滿創意，胸懷雄心壯志，其作品曾榮獲六項奧斯卡視覺效果獎、十項奧斯卡科學技術獎和六項英國電影和電視藝術學院(BAFTA)視覺效果獎，此外還榮獲34項由同儕頒發的美國視覺效果協會獎(Visual Effects Society Awards)。從咕嚕到凱撒，從中土世界到潘朵拉星球，這些開創性的生動動畫人物和場景被譽為迄今大銀幕上所呈現的頂尖視覺效果。

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