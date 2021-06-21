Weta Digital与Autodesk合作，带来下一代创意云制作流水线

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界首屈一指的视觉效果工作室Weta Digital与全球媒体和娱乐软件供应商Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK)合作，推出一款名为WetaM的突破性产品。该产品内含由Weta Digital设计和开发的工具，并能完全嵌入Autodesk Maya中。Weta Digital开发的工具帮助艺术创作者们制作了多款全球大获成功的电影和电视剧，如《指环王》、《阿凡达》、《权力的游戏》和《猩球崛起》等，并赢得了13项奥斯卡科学技术奖。Weta计划在第四季度以内测版形式推出WetaM。

WetaM产品包括一整套独特的专有视觉特效工具，这些工具基于Maya开放API，专为艺术创作者打造，并由Weta Digital以订阅云服务的方式进行商业化推广。世界各地的艺术创作者将首次有机会使用一套基于云的从舞台到银幕的完整流水线。WetaM是Weta Digital内部新成立的软件即服务(SaaS)部门发布的首款产品。该部门的成立是Weta扩张战略的一个组成部分，旨在为全球娱乐行业的艺术创作者提供专业和消费级工具。

Weta Digital首席执行官Prem Akkaraju表示：“WetaM是视觉特效和动画制作大众化的第一步。Weta Digital汇聚了世界上最具创造力的人才，数十年来一直是视觉效果和娱乐行业的先锋创新者。WetaM的推出是一个转型之举，将提高全球创意制作标准，并在此过程中重新塑造视效和娱乐行业。最重要的是，与Autodesk的合作将扩大Weta技术的应用范围，让那些追求在电影和电视中创造令人叹为观止的角色和世界的艺术创作者更容易获得这些技术。”

Autodesk娱乐与媒体解决方案高级副总裁Diana Colella表示：“我们是Weta卓越视觉效果成就的长期粉丝，他们不断突破现有技术，打造出令人沉浸其中的想象世界和具有难以置信的真实感且极具吸引力的数字角色。WetaM的首次发布有望颠覆整个行业，因为它向所有创作者开放了Weta多年积累的专用动画和视觉特效研发资源。能够与Weta携手，将他们的先进技术开放给Maya创作者，为创作者提供强大的新特效工具和节省时间的自动化功能，我们备感振奋。”

作为过去三十年来视觉特效和动画领域的领导者，Weta Digital的DNA源自技术创新、无与伦比的艺术天赋和卓越的视觉风格。本次与Autodesk合作推出的WetaM具有同样的DNA。WetaM让世界各地的艺术创作者都能使用Weta Digital开发的独特视觉设计和流水线效率工具，这些工具已推动Weta Digital取得成功并斩获多项奥斯卡奖。

关于WETA DIGITAL

Weta Digital是视觉效果和动画创作与创新领域的佼佼者，吸引着众多人才、合作伙伴及客户，他们在追寻艺术梦想的道路上不断寻求突破。Weta的专有作业流程不断进化，为艺术家们提供必要的工具来创作一流的作品。Weta Digital总部位于新西兰惠灵顿，是世界顶尖的单一地点视觉效果工作室，吸引着40多个国家的艺术工作者。这些娱乐产业的艺术工作者、工程师和高管们充满了创造力，胸怀雄心壮志，其作品曾荣获六项奥斯卡视觉效果奖、十项奥斯卡科学技术奖和六项英国电影和电视艺术学院(BAFTA)视觉效果奖，此外还荣获34项由同仁颁发的美国视觉效果协会奖(Visual Effects Society Awards)。从咕噜到凯撒，从中土世界到潘多拉星球，这些开创性的生动动画人物和场景被誉为迄今大荧幕上所呈现的顶尖视觉效果。

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