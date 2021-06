Esperti medici si uniscono a China Eastern Airlines per costruire "muri protettivi" di primo soccorso in volo

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Wang Ren, un medico ortopedico, ha salvato un passeggero di sesso maschile con anamnesi di palpitazioni. Il 1°maggio il passeggero ha sofferto di oppressione toracica, mancanza di respiro e dispnea a bordo del volo MU2259 da Guangzhou a Xi'an.

Anche il chirurgo Le Fei ha aiutato per due volte i passeggeri del volo. Ha aiutato una ragazza con febbre acuta e una donna francese che ha perso conoscenza dopo il decollo rispettivamente su due voli internazionali nel 2017.

Sia per Wang Ren che per Le Fei, la loro altra identità è in realtà "esperto di medicina aerea". Secondo i dati statistici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO, International Civil Aviation Organization), nel mondo si verificano più di 20 casi medici per milione di voli, alcuni dei quali mettono addirittura in pericolo la vita dei passeggeri. Gli "esperti di medicina dell'aria" possono aiutare i membri dell'equipaggio di China Eastern Airlines a lottare per il "tempo d'oro" per il primo soccorso in caso di cure mediche di emergenza.

Il 15 giugno, China Eastern Airlines e Shanghai Volunteer Alliance of Physicians hanno firmato un accordo di cooperazione strategica. Entrambe le parti si uniranno per continuare la loro cooperazione in aree chiave come il servizio volontario di assistenza medica in cabina passeggeri, lo sviluppo e la manutenzione del team di volontari del settore medico aereo, lo scambio di attività di emergenza medica aerea e le attività di volontariato per il benessere pubblico. Dal 2017, 844 medici hanno aderito volontariamente a questo progetto di cooperazione tra China Eastern Airlines e Shanghai Volunteer Alliance of Physicians.

Negli ultimi anni, in virtù degli archivi di esperti medici, China Eastern Airlines ha utilizzato apparecchiature di bordo per identificare e contattare autonomamente esperti medici sul volo in modo da fornire assistenza medica ai passeggeri senza indugio. La flotta di quasi 100 aerei passeggeri interconnessi di China Eastern Airlines con Wi-Fi in aria può comunicare con i medici di terra in qualsiasi momento ed eseguire cure di emergenza sotto la guida di esperti. Saranno compiuti sforzi continui per migliorare il livello di emergenza medica aerea.

In futuro, China Eastern Airlines continuerà a esplorare nuovi modi e nuovi argomenti di salvataggio dei passeggeri a bordo, investirà più risorse e forze per garantire la sicurezza dei passeggeri, si assumerà meglio la responsabilità sociale come impresa dell'aviazione civile e costruirà "protezioni pareti" per la salute e la sicurezza dei passeggeri del volo.