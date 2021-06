Un consortium dirigé par le GIE conclut un accord d'infrastructure à hauteur de 12,4 milliards de dollars avec Aramco.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, un investisseur institutionnel leader du secteur mondial de l'énergie et l'un des principaux investisseurs mondiaux en infrastructures, a annoncé aujourd'hui la clôture de l'opération annoncée précédemment avec Saudi Arabian Oil Co. (« Aramco » ), par laquelle un consortium d'investisseurs a acquis une participation de 49 % dans Aramco Oil Pipelines Company (« Aramco Oil Pipelines »), une entité créée récemment ayant droit à 25 ans de rémunérations pour le pétrole acheminé par le réseau d'oléoducs stabilisé d'Aramco.

Le processus de co-investissement dans Aramco Oil Pipelines dirigé par le GIE a séduit un groupe mondial d'investisseurs institutionnels de premier plan établis en Chine, au Royaume d'Arabie saoudite, en Corée, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, notamment Mubadala Investment Company, un fonds souverain d'Abu Dhabi, Silk Road Fund, Hassana et Samsung Asset Management.

R. Blair Thomas, président-directeur général du GIE, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir conclu cette opération avec Aramco, l'un des plus grand fournisseurs d'énergie au niveau mondial. Les principaux investisseurs qui se sont engagés aux côtés du GIE apportent la preuve de l'envergure de ces infrastructures de renom mondial. Nous sommes honorés de travailler avec ce consortium de classe mondiale et nous nous réjouissons d'un partenariat fructueux à long terme ».

Dans le cadre de l'opération, HSBC Bank plc a agi en tant que conseiller financier du GIE et Latham & Watkins, en tant que conseiller juridique du GIE.

À propos d'EIG

Le GIE est un investisseur institutionnel de premier plan dans le secteur de l'énergie au niveau mondial, disposant de 21,7 milliards de dollars sous gestion au 31 mars 2021. Le GIE est spécialisé dans les investissements privés dans le secteur de l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 39 ans d'existence, le GIE a engagé plus de 37 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie dans plus de 370 projets ou entreprises, 37 pays et six continents. Le GIE compte parmi ses clients de nombreux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier plan, aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le GIE a son siège à Washington, D.C., et des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web du GIE à l'adresse suivante : www.eigpartners.com.

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée dans les secteurs de l'énergie et des produits chimiques et mue par une conviction, celle que l'énergie représente une opportunité. Depuis la production d'environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial en pétrole jusqu'au développement de nouvelles technologies énergétiques, l'équipe mondiale d'Aramco est vouée à exercer un impact dans tout ce qu'elle entreprend. La société a pour objectif de rendre ses ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Ce qui contribue à promouvoir la stabilité et la croissance à long terme dans le monde entier. www.aramco.com.

