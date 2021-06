Door EIG geleid consortium sluit infrastructuurdeal van $ 12,4 miljard met Aramco

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde energiesector en een van 's werelds grootste infrastructuurbeleggers, heeft vandaag de afronding aangekondigd van zijn eerder aangekondigde transactie met Saudi Arabian Oil Co. (‘Aramco’), waarbij een consortium van investeerders een belang van 49% verwierf in Aramco Oil Pipelines Company (‘Aramco Oil Pipelines’), een nieuw opgerichte entiteit met rechten op 25 jaar tariefbetalingen voor olie die via het gestabiliseerde pijpleidingennetwerk voor ruwe olie van Aramco wordt vervoerd.

Het door EIG geleide gezamenlijke investeringsproces in Aramco Oil Pipelines trok een wereldwijde groep van toonaangevende institutionele beleggers vanuit China, het Koninkrijk Saoedi-Arabië, Korea, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten aan, waaronder onder meer Mubadala Investment Company, een staatsinvesteringsfonds uit Abu Dhabi, Silk Road Fund, Hassana en Samsung Asset Management.

R. Blair Thomas, voorzitter en CEO van EIG, verklaarde: “We zijn verheugd dat we deze transactie met Aramco, een vooraanstaande wereldwijde energieleverancier, hebben afgerond. Het kaliber van deze buitengewone wereldwijde infrastructuurinvestering blijkt eens te meer uit de prominente beleggers die samen met EIG hebben geïnvesteerd. We zijn vereerd om met dit consortium van wereldklasse samen te werken en kijken uit naar een langdurige, vruchtbare samenwerking.”

In verband met de transactie liet EIG zich adviseren door HSBC Bank plc als financieel adviseur en Latham & Watkins als juridisch adviseur.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde energiesector met $ 21,7 miljard onder beheer op 31 maart 2021. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Tijdens zijn 39-jarige geschiedenis heeft EIG meer dan $ 37 miljard aan de energiesector toegezegd via meer dan 370 projecten of bedrijven in 37 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de toonaangevende pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, schenkingsfondsen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft het hoofdkantoor in Washington, D.C., met kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong en Seoel. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het bedrijf op www.eigpartners.com.

Over Aramco

Aramco is een wereldwijd geïntegreerd energie- en chemiebedrijf dat wordt gedreven door de kernovertuiging dat energie een kans is. Van het produceren van ongeveer één op de acht vaten van de wereldwijde olieproductie tot het ontwikkelen van nieuwe energietechnologieën, Aramco's wereldwijde team is toegewijd aan het creëren van impact bij alles wat het doet. Het bedrijf richt zich op het betrouwbaarder, duurzamer en nuttiger maken van zijn hulpbronnen. Dit draagt bij aan stabiliteit en groei op de lange termijn, overal ter wereld. www.aramco.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.