Consórcio liderado pela EIG fecha acordo de infraestrutura com a Aramco no valor de US$ 12,4 bilhões

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, um importante investidor institucional para o setor de energia global e um dos maiores investidores de infraestrutura do mundo, anunciou hoje o fechamento da transação anunciada anteriormente com a Saudi Arabian Oil Co. (“Aramco”), sob a qual um consórcio de investidores adquiriu uma participação acionária de 49% na Aramco Oil Pipelines Company ("Aramco Oil Pipelines"), uma entidade recém-formada com direitos a 25 anos de pagamentos de tarifas pelo petróleo transportado através da rede estabilizada de oleodutos de petróleo bruto da Aramco.

O processo de coinvestimento com liderança da EIG na Aramco Oil Pipelines atraiu um grupo global de investidores institucionais importantes da China, Reino da Arábia Saudita, Coreia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, incluindo, entre outros, a Mubadala Investment Company, um investidor soberano de Abu Dhabi, o Fundo da Rota da Seda, a Hassana e a Samsung Asset Management.

R. Blair Thomas, presidente do conselho administrativo e diretor executivo (CEO) da EIG, disse: “Estamos muito satisfeitos com a conclusão desta transação com a Aramco, um proeminente fornecedor global de energia. O calibre deste excelente ativo de infraestrutura global é ainda mais evidenciado pelos importantes investidores que investiram ao lado da EIG. Estamos honrados por trabalhar com este consórcio de classe mundial e esperamos uma parceria frutífera de longo prazo”.

O HSBC Bank plc atuou como consultor financeiro para a EIG em conexão com a transação e a Latham & Watkins atuou como o consultor legal da EIG.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional com liderança no setor de energia global com US$ 21,7 bilhões sob gestão em 31 de março de 2021. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante os seus 39 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 37 bilhões no setor de energia por meio de mais de 370 projetos ou empresas em 37 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, doações, fundações e fundos de riqueza soberana nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington, D.C. e conta com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter informações adicionais, visite o site do EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa global integrada de energia e produtos químicos, motivada por sua crença central de que a energia significa oportunidade. Desde a produção de aproximadamente um em cada oito barris do suprimento mundial de petróleo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia, a equipe global da Aramco se dedica a criar impacto em tudo o que é feito pela empresa. O foco da Aramco é tornar seus recursos mais confiáveis, sustentáveis e úteis. Isso ajuda a promover a estabilidade e o crescimento de longo prazo no mundo inteiro. www.aramco.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.