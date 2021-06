Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

CEO and Founder of Fashion Bomb Daily Claire Sulmers (Photo: Mary Kay Inc.)

Celebrity stylist and costume designer Johnny Wujek (Photo: Mary Kay Inc.)

CEO & Founder of Glamhive (Step & Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

CEO & Founder of Glamhive (Step & Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

SEATTLE et LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--

Glamhive et Mary Kay Global Design Studio annoncent Step & Repeat, le tout premier événement mondial TikTok, d’Internet-réalité basé sur la mode, et faisant intervenir les talentueux utilisateurs de TikTok dans les domaines du style vestimentaire, du maquillage et de la coiffure

Glamhive et Mary Kay Global Design Studio annoncent aujourd’hui l’événement Step & Repeat, le tout premier concours de mode lancé sur TikTok. Step & Repeat est un concours de mode et programme de mentorat, d’une durée de cinq semaines, dans le cadre duquel des stylistes vestimentaires, artistes maquilleurs, et coiffeurs stylistes du monde entier s’affrontent dans l’environnement palpitant de TikTok, pour favoriser la réussite de leur activité. Le concours international est ouvert à tous, et aura lieu en direct sur TikTok le 22 juin.

La communauté TikTok a augmenté à une vitesse incroyable depuis le début de la pandémie, et de nouveaux talents uniques sont découverts chaque jour sur la plateforme. Les plus ambitieux exploitent leur popularité pour décrocher des opportunités professionnelles, transformant ainsi le divertissement en entrepreneuriat, un état d’esprit salué et soutenu par Glamhive et Mary Kay, et plus encore à l’heure actuelle où le monde s’ouvre à une « nouvelle normalité » et où de nombreuses personnes se lancent dans une nouvelle carrière.

Les deux entreprises estiment que le moment est venu de rallier tous les talents, qu’il s’agisse de stars reconnues ou en devenir, afin de les aider à développer leur propre marque, ce qui constitue l’une des clés du secteur de la mode et du succès entrepreneurial. Elles annoncent par conséquent l’événement Step & Repeat, tout premier concours international de mode sur TikTok, qui apportera chaque semaine aux vainqueurs une structure, une reconnaissance et des récompenses.

Glamhive et Mary Kay Global Design Studio se sont associés pour créer Step & Repeat sur une scène mondiale ouverte à tous ceux qui souhaitent exploser au niveau international et voir reconnu leur talent extraordinaire dans les domaines du stylisme vestimentaire, du maquillage ou de la coiffure.

Chaque semaine, l’animateur de Step & Repeat, Johnny Wujek (qui compte parmi ses clients célèbres Katy Perry et Mariah Carey), annoncera un défi à thème, que les utilisateurs de TikTok devront relever en arborant leur meilleur look en termes de vêtements, maquillage ou coiffure. Les vidéos intégreront la bande sonore phare de l’événement, « Step & Repeat », le hashtag #stepandrepeat, ainsi que le hashtag associé à chaque défi, ce qui permettra à toutes les candidatures de pouvoir être découvertes par les jurés de l’événement.

Les célébrités investies du rôle de juré pour l’événement, à savoir Nicole Chavez (qui compte parmi ses clients vedettes Scarlett Johansson, Kristen Bell et Catherine Zeta-Jones), Claire Sulmers (PDG et fondatrice de la société de médias et commerce électronique, Fashion Bomb Daily), et Andrew Fitzsimons (qui compte les Kardashian parmi ses clients les plus réputés) figureront en duo aux côtés des meilleurs looks de la planète, et voteront pour les vainqueurs de chaque catégorie. L’événement fera également intervenir des invités spéciaux, qui effectueront des duos surprises ; les utilisateurs de TikTok pourront effectuer des duos les uns avec les autres, afin de combiner leurs looks, et d’encourager leurs participants préférés.

À la fin de chaque défi, l’animateur Johnny Wujek annoncera le vainqueur dans chaque catégorie : style vestimentaire, maquillage, et coiffure. Chaque vainqueur remportera un prix pécuniaire, ainsi qu’une session de mentorat d’une durée d’une heure avec l’un des dix-neuf leaders du secteur, qui apportera son soutien au vainqueur.

À l’issue des cinq semaines, Step & Repeat annoncera un vainqueur global dans chaque catégorie, qui sera désigné comme le meilleur en style vestimentaire, maquillage ou coiffure, parmi l’ensemble des candidats du monde entier.

Stephanie Sprangers, PDG et fondatrice de Glamhive (cocréatrice de Step & Repeat)

« Nous avons pour objectifs l’inclusion et les opportunités. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut gagner. Les vainqueurs auront par ailleurs l’opportunité d’avoir une conversation qui pourrait réellement transformer leur vie, c’est cela l’aspect le plus excitant pour tous. »

Mme Sprangers est la fondatrice et présidente-directrice générale de Glamhive, le service de stylisme personnel en ligne, qui propose à tous des stylistes personnels et des maquilleurs experts, recrutés directement dans le monde d’Hollywood et à partir d’Instagram. Grâce au leadership de Mme Sprangers, Glamhive a développé un logiciel exclusif permettant aux stylistes de faire vivre aux clients une expérience de style 100 % en ligne, afin que les personnes puissent travailler avec des stylistes partout dans le monde.

Johnny Wujek, célèbre styliste et créateur de costumes (animateur de Step & Repeat)

« Step & Repeat s’annonce comme une formidable célébration de la créativité et de l’innovation. J’ai hâte de découvrir tout le glamour que le monde peut offrir. »

Styliste et créateur mythique de costumes pour HBO Max, M. Wujek excelle dans tous les domaines du stylisme. Du glamour grand public (Kim Kardashian) à la tendance edgy décontractée (Kate Mara), en passant par la pop extravagante (Katy Perry), ses styles sont emblématiques, et il est devenu l’un des stylistes les plus demandés au monde.

Nicole Chavez, célèbre styliste (membre du jury Step & Repeat)

« Je suis heureuse d’encourager et de soutenir des personnes créatives comme moi, à l’heure où nous apprenons tous à naviguer au sein de l’univers post-pandémique, dans lequel la vie réelle se mêle au numérique pour faire progresser nos carrières. »

Mme Chavez est l’une des stylistes les plus sollicitées d’aujourd’hui. Sa clientèle est composée de stars de renommée mondiale, dont Kristen Bell, Rachel Bilson, Jessica Simpson, Scarlett Johansson, Catherine Zeta-Jones et bien d’autres. Son travail a été présenté dans de nombreuses publications, parmi lesquelles W, InStyle et Harper’s Bazaar.

Andrew Fitzsimons, célèbre coiffeur styliste (membre du jury Step & Repeat)

« J’ai travaillé dans le monde entier, en commençant par Dublin, puis j’ai vécu à Paris et New York. Ayant personnellement quitté l’école à 13 ans, et m’étant toujours intéressé à l’art, je souhaite découvrir un candidat à forte personnalité. Quelqu’un de très ouvert, caractéristique essentielle pour une personne souhaitant présenter son talent, car il lui faut briser la glace au moyen de sa personnalité. »

M. Fitzsimons est un coiffeur styliste internationalement reconnu. Il a compté parmi sa clientèle Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Shay Mitchell, Ashley Graham, Joan Smalls, et bien d’autres. Son travail est apparu dans Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE, et plusieurs dizaines d’autres magazines.

Claire Sulmers, fondatrice et PDG de Fashion Bomb Daily (membre du jury Step & Repeat)

« Je suis si heureuse de faire partie de ce concours révolutionnaire, et de continuer de défendre la diversité et l’inclusion dans le domaine de la mode ! »

Mme Sulmers est la fondatrice et PDG de FashionBombDaily.com, une société de médias et de commerce électronique. Ses travaux pionniers ont donné naissance à une nouvelle vague de journalisme numérique, qui a alimenté et dynamisé une communauté délaissée d’amoureux du style afro-américain et latino, qui souhaitaient en savoir plus sur une marque issue de cette culture. En plus de développer et diriger des contenus pour Fashion Bomb Daily et ses sites affiliés, Mme Sulmers a fourni un riche travail de rédaction pour d’autres plateformes, notamment Vogue Italia, Vogue Paris, et ESSENCE Magazine.

MENTORS :

Parmi les mentors figurent plusieurs stylistes et artistes maquilleurs ayant travaillé pour les plus grands noms à Hollywood et ailleurs, dont Angelina Jolie, Serena Williams, Carolyn Murphy, Naomi Watts, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Kristen Stewart, Matthew McConaughey, et bien d’autres. Parmi les autres personnalités en vue, intervenant comme mentors et issus des domaines de la création de costumes, des médias, et de sociétés de capital-risque, figurent :

STYLISTES CÉLÈBRES

Meg Chapman et Jordan LaValle, The Closet Files

Kesha McCleod, architecte visuelle/styliste/auteure

Janelle Miller, célèbre styliste

Tara Swennen, célèbre styliste

Sonia Young, célèbre styliste

Jennifer Rade, célèbre styliste

ARTISTES MAQUILLEURS CÉLÈBRES

Quinn Murphy, célèbre artiste maquilleur

Mary Wiles, célèbre artiste maquilleuse

COIFFEURS STYLISTES CÉLÈBRES

Laura Rugetti, célèbre coiffeuse styliste et propriétaire de The Beauty Can

Larry Sims, célèbre coiffeur styliste

Quentin Thrash, célèbre barbier et créateur de vêtements masculins

Sheridan Ward, célèbre coiffeur styliste

CRÉATION DE COSTUMES

Mandi Line, créatrice de costumes

MÉDIAS

Pandora Amoratis, directrice Mode au sein du Daily Mail

Alexis Bennett, rédacteur commercial pour le magazine Vogue

Kelsey Stiegman, rédactrice en chef Mode chez Seventeen

Brian Underwood, directeur Beauté chez Oprah Daily

ENTREPRENEURS INVESTISSEURS

Carrie Colbert, associée générale chez Curate Capital

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.glamhive.com/tiktok.

À propos de Glamhive

Glamhive a été fondée par l’entrepreneure Stephanie Sprangers en 2017, avec pour vision de démocratiser le style personnel, et en partant du postulat que la confiance qui accompagne le glamour ne devrait pas être réservée aux personnes riches et célèbres. L’expérience de style en ligne offre à toute personne disposant d’une connexion WiFi un accès à des stylistes qui lui fourniront le soutien dont elle a besoin pour devenir la meilleure version d’elle-même. La plateforme Glamhive est une plateforme transparente et de bout en bout, qui vise à aider les stylistes à développer leur réseau et leur activité commerciale, en mode 100 % virtuel.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté il y a plus de 58 ans avec à l’esprit trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles, et contribuer à un monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté, ainsi que dans la fabrication haut de gamme de produits de soins de la peau, de cosmétiques de couleur et de parfums, tout en s’associant avec des organisations du monde entier pour engendrer un impact social positif. Mary Kay Global Design Studio est l’agence créative interne qui fait office d’incubateur de création pour les campagnes de mode, de création, de collaboration avec les influenceurs, et de stratégie de marque de Mary Kay, afin de transformer la conception des produits et contenants, ainsi que l’innovation numérique directement auprès des consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MaryKay.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.