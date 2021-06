Glamhive e Mary Kay Global Design Studio annunciano il primo Reality Show globale TikTok in assoluto sullo stile (Step & Repeat) per mettere in mostra il talento nel guardaroba, trucco e acconciatura di tutti gli utenti TikTok a livello globale

Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

SEATTLE e LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Oggi Glamhive e Mary Kay Global Design Studio annunciano Step & Repeat, il primo spettacolo dello stile mai avvenuto su TikTok. Step & Repeat è una gara di stile di 5 settimane e un programma di formazione a cura di esperti in cui stilisti del guardaroba, artisti del maquillage e stilisti dell’acconciatura di tutto il mondo competono nell’ambiente brioso di TikTok per promuovere il successo della loro impresa. La competizione internazionale è aperta a tutti e sarà trasmessa in diretta il 22 giugno su TikTok.

La comunità di TikTok's cresce a un ritmo da non credere dall’inizio della pandemia e non passa giorno che non si scoprano nuovi talenti unici sulla piattaforma. I più ambiziosi trasformano la loro popolarità in opportunità commerciali, tramutando lo svago in imprenditorialità, un atteggiamento favorito ed encomiato sia da Glamhive che da Mary Kay, in particolare ora che il mondo si apre alla “nuova normalità” con molti che s’imbarcano in nuove carriere.

Entrambe le aziende ritengono che ora sia il momento di adunarsi attorno al talento - dalle stelle affermate a quelle ancora in nuce - per aiutarle a sviluppare i loro marchi personali, una delle chiavi del settore dello stile e del successo imprenditoriale. Così annunciano Step & Repeat, la prima gara globale di stile a svolgersi su TikTok, che conferisce struttura, riconoscimento e premi ai vincitori ogni settimana.

Glamhive e Mary Kay Global Design Studio si sono associate per fare di Step & Repeat un palcoscenico globale aperto a chiunque voglia sfavillare su una scena internazionale e ricevere riconoscimento per il proprio talento incredibile nel guardaroba, nel maquillage e nell’acconciatura.

Ogni settimana il presentatore di Step & Repeat, Johnny Wujek (che tra le celebre clienti annovera Katy Perry e Mariah Carey) annuncerà una sfida fondata su un tema e gli utenti TikTok creeranno il loro miglior guardaroba, trucco o acconciatura di capelli per quel tema. I video includeranno il tema musicale dello spettacolo “Step & Repeat”, l’hashtag #stepandrepeat e l’hashtag associato a ogni sfida, facendo sì che tutto il materiale proposto sia visualizzabile dalla giuria dello spettacolo.

I celebri giudici dello spettacolo Nicole Chavez (i cui celebri clienti sono anche: Scarlett Johansson, Kristen Bell e Catherine Zeta-Jones), Claire Sulmers (amministratrice delegata e fondatrice della società multimediale e di e-commerce Fashion Bomb Daily) e Andrew Fitzsimons (i cui celebri clienti sono anche le Kardashian) faranno un duetto con i vincitori dei migliori look al mondo, votando per il vincitore di ogni categoria. Inoltre lo spettacolo includerà ospiti speciali che duetteranno a sorpresa; gli utenti TikTok possono duettare tra loro per combinare i look e congratulare i loro partecipanti preferiti.

Alla fine di ogni sfida il presentatore Johnny Wujek annuncerà il vincitore di ogni categoria: guardaroba, trucco e acconciatura. Ogni vincitore riceverà un premio in denaro e un’ora di formazione offerta gratuitamente da uno dei 19 leader del settore.

Alla fine delle cinque settimane Step & Repeat annuncerà un vincitore globale di ogni categoria, incoronando il migliore in ambito guardaroba, trucco e acconciatura, selezionando tra i partecipanti di tutto il mondo.

Stephanie Sprangers, amministratrice delegata e fondatrice di Glamhive (co-creatrice di Step & Repeat)

“Il nostro obiettivo è includere e dare opportunità. Chiunque può partecipare. Chiunque può vincere. E i vincitori hanno l’opportunità di avere una conversazione che potrebbe davvero cambiare la loro vita -- questo è quello che accende l’entusiasmo al di sopra di ogni cosa”.

Sprangers è la fondatrice e amministratrice delegata di Glamhive, il servizio di personal styling online che mette a disposizione di chiunque lo desideri stilisti e truccatori personali esperti, reclutati direttamente da Hollywood e da Instagram. Sotto la guida della Sprangers, Glamhive ha sviluppato un software coperto da diritti di proprietà che permette agli stilisti di accompagnare per mano i clienti in un’esperienza di styling completamente online, che significa accessibile a tutti in qualsiasi parte del mondo.

Johnny Wujek, stilista delle celebrità e designer di costumi (presentatore di Step & Repeat)

“Step & Repeat sarà una grande celebrazione di creatività e innovazione. Sono impaziente di assistere a tutto il fascino globale che il mondo ha da offrire”.

Wujek, il leggendario designer di costumi e stilista della HBO Max, eccelle nello styling per ogni tipo. Dal fascino adatto alle masse (Kim Kardashian) a quello di tendenza con tocco spigliato (Kate Mara) all’oltraggiosamente pop (Katy Perry), i suoi stili sono iconici, perché è diventato uno degli stilisti più richiesti al mondo.

Nicole Chavez, stilista delle celebrità (giudice di Step & Repeat)

“Sono entusiasta all’idea d’incoraggiare e dare sostegno ai creativi come me, perché tutti impariamo a navigare nel mondo post-pandemia, in cui la vita reale si è fusa con il digitale per fare avanzare le nostre carriere”.

Chavez è una delle stiliste più richieste del momento. La sua clientela comprende star di fama mondiale come Kristen Bell, Rachel Bilson, Jessica Simpson, Scarlett Johansson, Catherine Zeta-Jones e molte altre. Le sue opere sono state pubblicate in numerose riviste, tra cui W, InStyle e Harper’s Bazaar.

Andrew Fitzsimons, coiffeur delle celebrità (giudice di Step & Repeat)

“Ho lavorato in tutto il mondo, a cominciare da Dublino, poi ho vissuto a Parigi e a New York. Avendo lasciato la scuola a 13 anni per dedicarmi continuativamente alle arti, cerco davvero qualcuno con una grande personalità. Qualcuno che sia estroverso, tratto che costituisce la base su cui vendere il proprio talento, perché occorre rompere il ghiaccio per fare emergere la personalità”.

Fitzsimons è un coiffeur di celebrità di fama internazionale. La sua clientela annovera nomi del calibro di Khloe Kardashian, Kyle Jenner, Shay Mitchell, Ashley Graham, Joan Smalls e altre. Le sue creazioni sono state descritte su Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE e se ne conterebbero a dozzine.

Claire Sulmers, amministratrice delegata e fondatrice di Fashion Bomb Daily (giudice di Step & Repeat)

“Sono molto entusiasta di fare parte di questa gara internazionale e continuare a essere paladina della diversità e dell’inclusione nella moda!”

Sulmers è amministratrice delegata e fondatrice di FashionBombDaily.com, azienda multimediale e di e-commerce. Il suo lavoro apripista ha inaugurato una nuova ondata di giornalismo digitale che ha alimentato e infuso linfa vitale nella comunità trascurata di amanti dello stile afroamericano e latino, che desiderano saperne di più su un marchio appartenente a una cultura. Oltre a sviluppare e dirigere il contenuto per Fashion Bomb Daily e i suoi siti affiliati, Sulmers ha scritto a profusione sullo stile per altre piattaforme, tra cui Vogue Italia, Vogue Paris e la rivista ESSENCE.

MENTORI:

tra i mentori si annoverano stilisti e artisti del trucco per celebrità, che lavorano per i maggiori nomi di Hollywood e oltre, tra cui Angelina Jolie, Serena Williams, Carolyn Murphy, Naomi Watts, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Kristen Stewart, Matthew McConaughey e altri. Alcuni degli altri maggiori nomi nel design di costumi e capitale di rischio, che fungono da mentori sono:

STILISTI DELLE CELEBRITÀ

Meg Chapman & Jordan LaValle, The Closet Files

Kesha McCleod, architetto visivo/stilista/scrittore

Janelle Miller, stilista di celebrità

Tara Swennen, stilista di celebrità

Sonia Young, stilista di celebrità

Jennifer Rade, stilista di celebrità

ARTISTI TRUCCATORI DI CELEBRITÀ

Quinn Murphy, artista truccatore di celebrità

Mary Wiles, artista truccatrice di celebrità

STILISTI ACCONCIATORI DI CELEBRITÀ

Laura Rugetti, stilista acconciatrice e proprietaria di The Beauty Can

Larry Sims, stilista acconciatore di celebrità

Quentin Thrash, barbiere di celebrità e designer di abbigliamento da uomo

Sheridan Ward, artista acconciatore di celebrità

DESIGN DI COSTUMI

Mandi Line, designer di costumi

MEZZI D’INFORMAZIONE

Pandora Amoratis, direttrice US-Style, Daily Mail

Alexis Bennett, scrittore specializzato in commercio, rivista Vogue

Kelsey Stiegman, redattore senior di stile, Seventeen

Brian Underwood, direttore estetica, Oprah Daily

INVESTITORI IMPRENDITORI

Carrie Colbert, General Partner, Curate Capital

Per ulteriori informazioni visitare https://www.glamhive.com/tiktok.

Informazioni su Giamhive

Glamhive è stata fondata dall’imprenditrice Stephanie Sprangers nel 2017, con la visione di democratizzare lo stile personale partendo dalla premessa che la fiducia che deriva dal glamour non deve essere appannaggio esclusivo dei ricchi e famosi. L’esperienza di styling online offre a chiunque abbia una connessione WiFi l’accesso a stilisti che forniranno a chi lo desideri l’aiuto necessario per diventare la versione migliore di se stessi. Per gli stilisti Glamhive è una piattaforma end-to-end perfettamente integrata che li aiuta a sviluppare la loro rete di contatti e le loro attività in modo virtuale al 100%.

Informazioni su Mary Kay

Annoverata tra quanti hanno infranto le barriere in favore delle pari opportunità, Mary Kay Ash ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza più di 58 anni fa prefiggendosi tre obiettivi: offrire opportunità gratificanti alle donne, realizzare prodotti irresistibili e rendere il mondo un posto migliore. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza e nella realizzazione di prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati e profumi all’avanguardia, lavorando fianco a fianco con organizzazioni in tutto il mondo per ottenere un impatto sociale positivo. Lo studio Mary Kay Global Design è l’agenzia creativa interna che serve da incubatrice creativa per le collaborazioni in ambito moda, designer e influencer e le campagne di marchio di Mary Kay, per trasformare il design di prodotto e confezione e l’innovazione digitale a contatto del consumatore. Per ulteriori informazioni visitare il sito MaryKay.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.