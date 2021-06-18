Andersen Global在CATC-HCC支持下進軍四個加勒比海國家

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與稅務和顧問公司CATC-HCC簽訂合作協定，在阿魯巴、博奈爾、庫拉索和聖馬丁新增四個營運據點，從而鞏固了該組織在加勒比海地區的業務版圖。

CATC-HCC公司集團由辦事處執行合夥人Mireille de Miranda、Reint Roossien、Norman Henriquez和Jans Stam van Malsen領導，共有逾65名專業人員。這家全方位服務型公司的總部位於阿魯巴，為個人和企業提供稅務和顧問服務。

Mireille表示：「我們的願景始終是成為加勒比海地區金融業務支援領域的標竿組織和一流公司。我們的客戶在本地和多個司法管轄區經營業務，與Andersen Global的合作進一步補強了我們的服務和能力，隨著我們持續為客戶創造價值，該合作使我們能在全球提供無縫、一流的服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「隨著我們在加勒比海地區持續擴張，CATC-HCC將為我們提供廣泛的區域性和增效服務範圍。Mireille和她的團隊展現出極高的專業水準和盡職盡責精神，可強化我們的全球平臺，並為我們帶來在加勒比海這一重要地區進一步加強集團能力的機會，有助於推行我們的全球策略。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾275個地點發展業務。

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