Andersen Global在CATC-HCC支持下进军四个加勒比国家

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与税务和咨询公司CATC-HCC签订合作协议，在阿鲁巴、博奈尔、库拉索和圣马丁增设四个运营机构，从而巩固了该组织在加勒比地区的业务版图。

CATC-HCC公司集团由办事处执行合伙人Mireille de Miranda、Reint Roossien、Norman Henriquez和Jans Stam van Malsen领导，共有逾65名专业人员。这家全服务型公司总部位于阿鲁巴，为个人和企业提供税务和咨询服务。

Mireille表示：“我们的愿景始终是成为加勒比地区金融业务支持领域的标杆组织和领先公司。我们的客户在本地和多个司法管辖区开展运营，与Andersen Global的合作进一步补充了我们的服务和能力，随着我们持续为客户创造价值，该合作使我们能在全球范围内提供无缝、一流的服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“随着我们在加勒比地区持续扩张，CATC-HCC将为我们提供广泛的区域性和协同服务。Mireille和她的团队展现出极高的专业水准和尽职尽责精神，是我们全球平台的重要补充，并为我们带来了在加勒比这一重要地区进一步加强集团能力的机会，有助于实现我们的全球战略。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾275个地点开展业务。

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