RMRK籌集600萬美元，用於在Polkadot上建立先進的NFT系統標準

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--先進的非同質化代幣(NFT)協議專案RMRK今天宣佈已籌集600萬美元，用於在Polkadot和Kusama生態系統中建立標準的跨鏈NFT基礎設施。D1 Ventures、YBB、PAKA、DFG等投資者都紛紛押注RMRK推出的NFTs 2.0。

專案創始人、Web3基金會校友Bruno Škvorc表示：「現在的NFT是將『數位塵埃』打包在一起的資產，主要是價格炒得很高的數位圖片，買家把它們放在數位錢包裡，等待下一波NFT炒作浪潮到來。我們相信它們的意義遠不止於此。NFT可以具有持久的流動性，因為它們可以升級，可以嵌套在其他NFT中，還能透過表情與人們互動，並透過部分所有權進行民主治理！」

透過在Kusama上推出名為Kanaria的遊戲化「有收藏價值的初始產品」，RMRK團隊開創了NFT眾籌的先河，即便沒有智慧合約，他們的限量版EGG NFT淨銷售總額仍然高達200萬美元。所有這些鳥蛋(Egg)的買家也將有權獲得即將推出的$RMRK代幣的fairdrop。其餘400萬美元則基於NFTs 2.0的願景直接從投資者處籌得。

NFTs 2.0

RMRK正在開發下列新標準來擴展NFT的功能：

NFT可以擁有其他NFT

NFT可以監聽命令或向子NFT轉發命令

作為DAO的NFT，可以透過部分所有權由一個組控制

可以透過條件渲染邏輯對情緒做出反應的NFT（向月球圖片發送50個火箭表情，你就可以看到月球基地）

一次可以擁有多種資源的NFT（你可以製作一本電子書，其中包含音訊內容、PDF格式檔和高解析度封面——電子書的載入環境決定自動載入何種內容）。

隨著這些「藝術樂高」(art legos)一一就緒，RMRK已經創建了NFT作業系統，使創建任意複雜度的NFT專案成為可能。

強有力的夥伴關係

根據RMRK 官方網誌的記錄，Kusama和Polkadot生態系統中的主要參與者已經認識到藝術樂高的這種潛力。RMRK沒有擠佔已經擁擠的平行鏈空間，而是選擇將他們的技術加入到其他鏈中——該專案的第一個基於運行時的部署將在Unique Network上進行，這是Kusama和Polkadot生態系統中的專用NFT平行鏈專案。

隨著RMRK的邏輯進入到多個合作夥伴鏈的運行時功能中，NFTs 2.0的RMRK標準將成為Polkadot生態系統中的第一個共用運行時環境，允許在任何支持鏈之間自然地無縫傳送非同質化資產，成本幾乎為零。

可在rmrk.app上瞭解更多關於RMRK的資訊，也可在singular.rmrk.app上使用名為“Singular”的NFT官方製造和交易使用者介面。可透過hello@rmrk.app、Telegram或Twitter與該團隊聯絡，亦可參閱團隊在Subsocial上的網誌。

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