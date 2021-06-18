RMRK筹集600万美元，用于在Polkadot上建立先进的NFT系统标准

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--先进的非同质化代币(NFT)协议项目RMRK今天宣布已筹集600万美元，用于在Polkadot和Kusama生态系统中建立标准的跨链NFT基础设施。D1 Ventures、YBB、PAKA、DFG等投资者都纷纷押注RMRK推出的NFTs 2.0。

项目创始人、Web3基金会校友Bruno Škvorc表示：“现在的NFT是将‘数字尘埃’打包在一起的资产，主要是价格炒得很高的数字图片，买家把它们放在数字钱包里，等待下一波NFT炒作浪潮到来。我们相信它们的意义远不止于此。NFT可以具有持久的流动性，因为它们可以升级，可以嵌套在其他NFT中，还能通过表情与人们进行交互，并通过部分所有权进行民主治理！”

通过在Kusama上推出名为Kanaria的游戏化“有收藏价值的初始产品”，RMRK团队开创了NFT众筹的先河，即便没有智能合约，他们的限量版EGG NFT净销售总额仍然高达200万美元。所有这些鸟蛋(Egg)的买家也将有权获得来自即将推出的$RMRK代币的fairdrop。其余400万美元则基于NFTs 2.0的愿景直接从投资者处筹得。

NFTs 2.0

RMRK正在开发下列新标准来扩展NFT的功能：

NFT可以拥有其他NFT

NFT可以监听命令或向子NFT转发命令

作为DAO的NFT，可以通过部分所有权由一个组控制

可以通过条件渲染逻辑对情绪做出反应的NFT（向月球图片发送50个火箭表情，你就可以看到一个月球基地）

一次可以拥有多种资源的NFT（你可以制作一本电子书，其中包含音频内容、PDF格式文件和一个高分辨率封面——电子书的加载环境决定自动加载哪种内容）。

随着这些“艺术乐高”(art legos)一一就绪，RMRK已经创建了一个NFT操作系统，使创建任意复杂度的NFT项目成为可能。

强有力的伙伴关系

根据RMRK 官方博客的记录，Kusama和Polkadot生态系统中的主要参与者已经认识到了艺术乐高的这种潜力。RMRK没有挤占已经拥挤的平行链空间，而是选择将他们的技术加入到其他链中——该项目的第一个基于运行时的部署将在Unique Network上进行，这是Kusama和Polkadot生态系统中的一个专用的NFT平行链项目。

随着RMRK的逻辑进入到多个合作伙伴链的运行时功能中，NFTs 2.0的RMRK标准将成为Polkadot生态系统中的第一个共享运行时环境，允许在任何支持链之间自然地无缝传送非同质化资产，成本几乎为零。

可在rmrk.app上了解更多关于RMRK的信息，也可在singular.rmrk.app上使用名为“Singular”的NFT官方制造和交易用户界面。可通过hello@rmrk.app、Telegram或Twitter联系该团队，亦可参阅团队在Subsocial上的博客。

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