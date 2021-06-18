巴西試點全球首個採用臉部辨識技術的穿梭航班服務

聖保羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--使用巴西政府臉部辨識資料庫的Embarque + Seguro專案100%數位登機系統於本週二（6月15日）在孔戈尼亞斯機場(SP)上線。乘坐聖保羅州和里約熱內盧州首府城市之間往返航班的乘客將同時參與這項端對端技術的測試，全程無需出示登機證或身分證件，此舉尚屬全球首例。該專案隸屬於巴西基礎建設部，由該部與Serpro以及經濟部去官僚化、管理和數位政府特別秘書處合作開發，之前已經在弗洛里亞諾波利斯機場(SC)、薩爾瓦多機場(BA)、桑托斯·杜蒙特機場(RJ)和貝洛奧里藏特機場(Confins)進行了測試。

在試點專案獲得核准之後，巴西聯邦政府將進一步採取行動，在巴西主要機場有效實作此項技術。該技術旨在使機場登機過程更加高效、快捷、安全。巴西基礎建設部執行秘書Marcelo Sampaio強調指出：「這是我們首次在兩個機場同時進行測試，目標是在RJ/SP機場之間打造100%生物辨識的往返航班，這在以前是難以想像的，兩座機場之間的客流量位居世界第五。」

全天期間，往返於孔戈尼亞斯機場和桑托斯·杜蒙特機場的蔚藍航空(Azul Linhas Aéreas)旅客都將被邀請嘗試臉部生物辨識技術，以進入兩個機場航站大廈的登機區和飛機。Serpro總裁Gileno Barreto強調：「Embarque + Seguro結合了生物辨識驗證和資料分析功能，能確保準確、快捷、安全地進行乘客身分驗證，從而使乘客能夠享受更加舒適和寧靜的旅途。該解決方案符合巴西《通用資料保護法》(LGPD)的規定，在個人資料處理過程中以安全性為前提，可防止不當使用或未經授權使用。」

巴西機場基建公司(Infraero)總裁Brigadier Paes de Barros表示：「針對穿梭航班的Embarque + Seguro專案集兩項關鍵技術於一身，可簡化登機程序，提升乘客和整個民航系統的安全性和便利性。」

巴西IDEMIA公共安全和身分(PSI)總監Márcio Lambert表示：「臉部辨識是全球趨勢，由Minfra和Serpro聯合展開的Márcio Lambert專案表明，巴西正在大步向機場數位化邁進。歸功於高度精確的演算法和極高的個人身分識別準確率，IDEMIA的技術已在世界各地多座現代化程度極高的機場中得到應用，如新加坡樟宜機場等，為乘客、航空公司和機場營運商帶來高水準的安全性。IDEMIA很榮幸能與巴西聯邦政府一起參與該專案，並協助打造這一全球首個行政航空穿梭服務的100%端對端數位化登機系統。」

IDEMIA LATAM PSI業務發展總監Rodrigo Costa解釋道：「國際航空運輸協會(IATA)最新的全球乘客研究顯示，70%的受訪者願意在登機過程中出於身分識別的目的分享自己的生物辨識資訊。我們的全球專業知識能幫助滿足社會對航空業復甦的需求。由聯邦政府開發的這一創新專案可以讓旅客享受更安靜、更安全、更舒適的登機體驗，同時也讓巴西在這場數位化轉型運動中位居世界尖端。作為增強型身分識別領域的全球領導者，IDEMIA的使命是透過創造更具互聯性的互動和旅行來促進旅客流動。參與全球首個配備端對端全數位化登機系統的穿梭航班專案，是我們發展過程中的一個重要里程碑。」

由IDEMIA開發的MFACE技術可以在幾秒鐘內擷取臉部生物特徵，從而使登機過程更快捷，避免排隊和延誤。該解決方案結合了資料驗證的便利性和安全性，同時根據GDPR的規定尊重乘客的隱私。而且，因為無需處理文件和紙張，還能確保整個流程更加衛生，避免接觸傳染。

Márcio Lambert補充道：「IDEMIA的生物辨識系統的控制功能遵循高品質、可靠性和安全性標準，可以為乘客帶來更多的便捷性和舒適性，使機場操作流程更智慧，航空乘客辨識更準確，同時也符合政府所要求的安全性。」

運作方式

在機場辦理登機手續時，蔚藍航空的乘客會被邀請參與該專案。如果乘客同意，則會向申請時預留的手機傳送一則資訊，請求授權並獲取旅客的資料，包括社會安全號碼和照片。經乘客同意後，空服員會使用Serpro專門為此開發的應用程式對該公民進行生物特徵驗證，將資料和現場拍攝的照片與政府資料庫進行對比確認。

經過驗證後，乘客可以透過生物辨識控制點來進入候機室並登上飛機，這些控制點的相機可以自動對乘客進行身分識別，乘客無需出示任何文件或登機證。

全面安全

在此試點專案中，除了營運成本外，還對排隊時間縮短量、離境大廳和飛機門禁等指標進行了度量。隨著測試的深入，預計還能提升機場的安全性，因為臉部辨識技術能夠準確地辨識乘客。

Marcelo Sampaio表示：「我們正努力在全國每個機場都實現完全安全的生物辨識登機。在疫情期間，因為此專案無需處理書面文件，因此還可以提升衛生方面的安全性。除此之外，該專案還能確保使用者資料獲得全面保護，因為Embarque + Seguro 100%數位登機系統符合LGPD的所有規定。」

合作夥伴關係

Serpro是MInfra在巴西交通數位化議程中的策略合作夥伴，同時Embarque + Seguro還與各航空公司及展開測試的機場進行合作，從而保證此專案在每個階段都能獲得改進。在Infraero和蔚藍航空支援下，專案目前正展開穿梭航班試點測試；專案中的各臉部辨識站所用技術由Digicon、IDEMIA和Azul/Pacer公司聯合開發。

增強身分識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供一個可信任的環境，使市民和消費者能夠在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

在我們今天生活的世界裡，確保我們的身分安全已經成為一項關鍵任務。增強身分識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一——身分的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網領域的國際客戶提供增強身分識別。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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