巴西试点全球首个采用面部识别技术的穿梭航班服务

圣保罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--使用巴西政府面部识别数据库的Embarque + Seguro项目100%数字登机系统于本周二（6月15日）在孔戈尼亚斯机场(SP)上线。乘坐圣保罗州和里约热内卢州首府城市之间往返航班的乘客将同时参与这项端到端技术的测试，全程无需出示登机牌或身份证件，此举尚属全球首例。该项目隶属于巴西基础设施部，由该部与Serpro以及经济部去官僚化、管理和数字政府特别秘书处合作开发，之前已经在弗洛里亚诺波利斯机场(SC)、萨尔瓦多机场(BA)、桑托斯·杜蒙特机场(RJ)和贝洛奥里藏特机场(Confins)进行了测试。

在试点项目获批之后，巴西联邦政府将进一步采取行动，在巴西主要机场有效实施此项技术。该技术旨在使机场登机过程更加高效、快捷、安全。巴西基础设施部执行秘书Marcelo Sampaio强调指出：“这是我们首次在两个机场同时进行测试，目标是在RJ/SP机场之间打造100%生物识别的往返航班，这在以前是难以想象的，两座机场之间的客流量位居世界第五。”

全天期间，往返于孔戈尼亚斯机场和桑托斯·杜蒙特机场的蔚蓝航空(Azul Linhas Aéreas)旅客都将被邀请尝试面部生物识别技术，以进入两个机场航站楼的登机区和飞机。Serpro总裁Gileno Barreto强调：“Embarque + Seguro结合了生物识别验证和数据分析功能，能确保准确、快捷、安全地进行乘客身份验证，从而使乘客能够享受更加舒适和宁静的旅途。该解决方案符合巴西《通用数据保护法》(LGPD)的规定，在个人数据处理过程中以安全性为前提，可防止不当使用或未经授权使用。”

巴西机场基建公司(Infraero)总裁Brigadier Paes de Barros表示：“面向穿梭航班的Embarque + Seguro项目集两项关键技术于一身，可简化登机程序，提升乘客和整个民航系统的安全性和便利性。”

巴西IDEMIA公共安全和身份(PSI)总监Márcio Lambert表示：“面部识别是全球趋势，由Minfra和Serpro联合开展的Márcio Lambert项目表明，巴西正在大步向机场数字化迈进。得益于高度精确的算法和极高的个人身份识别准确率，IDEMIA的技术已在世界各地多座现代化程度极高的机场中得到应用，如新加坡樟宜机场等，为乘客、航空公司和机场运营商带来高水平的安全性。IDEMIA很荣幸能与巴西联邦政府一起参与该项目，并协助打造这一全球首个行政航空穿梭服务的100%端到端数字化登机系统。”

IDEMIA LATAM PSI业务发展总监Rodrigo Costa解释道：“国际航空运输协会(IATA)最新的全球乘客研究显示，70%的受访者愿意在登机过程中出于身份识别的目的分享自己的生物识别信息。我们的全球专业知识能帮助满足社会对航空业复苏的需求。由联邦政府开发的这一创新项目可以让旅客享受更安静、更安全、更舒适的登机体验，同时也让巴西在这场数字化转型运动中位居世界前列。作为增强型身份识别领域的全球领导者，IDEMIA的使命是通过创造更具互联性的互动和旅行来促进旅客流动。参与全球首个配备端到端全数字化登机系统的穿梭航班项目，是我们发展过程中的一个重要里程碑。”

由IDEMIA开发的MFACE技术可以在几秒钟内捕捉面部生物特征，从而使登机过程更快捷，避免排队和延误。该解决方案结合了数据验证的便利性和安全性，同时根据GDPR的规定尊重乘客的隐私。而且，因为无需处理文件和纸张，还能确保整个流程更加卫生，避免接触传染。

Márcio Lambert补充道：“IDEMIA的生物识别系统的控制功能遵循高质量、可靠性和安全性标准，可以为乘客带来更多的便捷性和舒适性，使机场操作流程更智能，航空乘客识别更准确，同时也符合政府所要求的安全性。”

运行方式

在机场办理登机手续时，蔚蓝航空的乘客会被邀请参与该项目。如果乘客同意，则会向申请时预留的手机发送一条信息，请求授权并获取旅客的数据，包括社会安全号码和照片。经乘客同意后，空乘人员会使用Serpro专门为此开发的应用程序对该公民进行生物特征验证，将数据和现场拍摄的照片与政府数据库进行对比确认。

经过验证后，乘客可以通过生物识别控制点来进入候机厅并登上飞机，这些控制点的摄像头可以自动对乘客进行身份识别，乘客无需出示任何文件或登机牌。

全面安全

在此试点项目中，除了运营成本外，还对排队时间缩短量、出发大厅和飞机门禁等指标进行了度量。随着测试的深入，预计还能提升机场的安全性，因为面部识别技术能够准确地识别乘客。

Marcelo Sampaio表示：“我们正努力在全国每个机场都实现完全安全的生物识别登机。在疫情期间，因为此项目无需处理纸质文件，因此还可以提升卫生方面的安全性。除此之外，该项目还能确保用户数据获得全面保护，因为Embarque + Seguro 100%数字登机系统符合LGPD的所有规定。”

合作伙伴关系

Serpro是MInfra在巴西交通数字化议程中的战略合作伙伴，同时Embarque + Seguro还与各航空公司及开展测试的机场进行合作，从而保证此项目在每个阶段都能获得改进。在Infraero和蔚蓝航空支持下，项目目前正开展穿梭航班试点测试；项目中的各面部识别站所用技术由Digicon、IDEMIA和Azul/Pacer公司联合开发。

增强身份识别领域的全球领导者IDEMIA立志提供一个可信的环境，使市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

在我们今天生活的世界里，确保我们的身份安全已经成为一项关键任务。增强身份识别可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一——身份的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网领域的国际客户提供增强身份识别。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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