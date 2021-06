Andersen Global udvider i fire caribiske lande med CATC-HCC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global indgår en samarbejdsaftale med skatte- og rådgivningsfirmaet CATC-HCC og styrker dermed sin tilstedeværelse i Caribien med yderligere fire lokaliteter i Aruba, Bonaire, Curaçao og St. Maarten.

CATC-HCC-koncernen ledes af ledende partnere Mireille de Miranda, Reint Roossien, Norman Henriquez og Jans Stam van Malsen, der opererer med mere end 65 fagfolk. Med hovedkontor i Aruba leverer full-service-firmaet skatte- og rådgivningstjenester til enkeltpersoner og virksomheder.

”Vores vision er fortsat at være en benchmark-organisation og førende virksomhed inden for økonomisk forretningsstøtte i regionen”, siger Mireille. ”Vores kunder opererer både lokalt og i flere jurisdiktioner, og samarbejdet med Andersen Global supplerer yderligere vores servicetilbud og evnen til at levere problemfri tjenester af bedste klasse globalt, mens vi fortsætter med at skabe værdi for vores kunder”.

”CATC-HCC giver bred regional og synergistisk dækning, efterhånden som vi fortsætter med at ekspandere i Caribien”, siger Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz. ”Mireille og hendes team udviser højeste faglige standard og engagement inden for ledelse, hvilket supplerer vores globale platform og giver os muligheden for yderligere at styrke koncernens kompetencer i denne vigtige region som en del af vores globale strategi”.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 275 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

