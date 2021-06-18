Elliptic Labs宣布第一款与荣耀合作研发的智能手机荣耀50SE发布

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球人工智能软件公司、人工智能虚拟智能传感器领域的全球领导者 Elliptic Labs（EuroNext Growth：ELABS.OL）和全球智能设备供应商荣耀共同宣布，搭载Elliptic AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY®的荣耀最新款智能手机荣耀50SE正式发布。 这是Elliptic Labs与荣耀的首次合作。 荣耀50SE智能手机采用联发科天玑900 5G平台，是荣耀最新的中端智能手机产品，将在中国国内和国际上同步发货。 Elliptic Labs之前已宣布赢得此设计的合同，今天则揭晓详细信息。

“荣耀选择 Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感器平台表明我们对更好性能、更少对硬件传感器、紧张的供应链的依赖、以及追求更低成本的价值主张与最大最强的智能手机原始设备制造商产生了强烈共鸣，” Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 解释说。 “与像荣耀这样对国内和国际市场都有重大计划的大型智能手机制造商合作，进一步扩大了Elliptic人工智能虚拟智能传感器在市场上的影响。”

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。