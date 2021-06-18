Wipro加入世界經濟論壇「新型工作標準夥伴關係」倡議

紐約和印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的全球資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今天宣佈，該公司已加入世界經濟論壇「新型工作標準夥伴關係」倡議(Partnership for New Work Standards initiative)，以建立健康、有韌性、公平的未來工作。這一倡議旨在共同創建新架構，制定前瞻性的人才政策，並利用工具和科技共同打造以人為本的工作標準，將人才作為業務核心。

Wipro Limited總裁兼人力資源長Saurabh Govil表示：「如今，世界各地的公司都在重塑自我，以便為員工提供更高的靈活性、穩定性和安全性。Wipro致力於推進旨在提高工作品質、員工安全和整體員工福利的工作標準。隨著我們加入世界經濟論壇『新型工作標準夥伴關係』倡議，我們希望對關於工作的全球討論和行為改變有所貢獻。這項措施證明我們願意參與集體行動，以幫助建設永續且具有韌性的未來工作。」

Wipro已投資於勞動力，規劃新的工作方式，並營造更契合員工需求、更具包容性的疫情後工作環境，以無縫過渡到與工作相關的永續未來。此外，該公司正在採取措施，為員工提供健身、社交、財務和心理健康方面的專門計畫。如欲瞭解Wipro為因應新冠肺炎危機、促進員工敬業度和心理健康而採取的行動，以及從中獲得的關鍵見解和經驗教訓，請參閱：重設「未來工作」議程：後新冠時代的顛覆與更新。

世界經濟論壇新經濟和社會中心行動倡議負責人Till Leopold表示：「隨著各機構從新冠肺炎危機過渡到『新』的未來工作，雇主有機會集體調整其對待未來工作的取向，採用以人為本的方法。做好這一點將有助於決定疫情後的復甦是否能對企業和社會帶來有利的結果。」

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE:WIT, BSE:507685, NSE: WIPRO)是全球首屈一指的資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司。我們充分利用認知運算、高度自動化、機器人、雲端、分析和新興科技的力量，協助客戶適應數位時代，並使他們獲得成功。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球認可，現有超過20萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。我們將合力探索新的創意，將工作中的點點滴滴相聯繫，以打造更美好且勇於進取的新未來。

前瞻性陳述

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro的控制範圍之內。此等陳述包括但不限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們的收益、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的架構協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域的科技需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。COVID-19疫情引發的形勢可能會減少科技支出，對市場對我們產品的需求造成不利影響，影響客戶支出率並可能會對客戶採購我們服務的能力或意願產生負面影響，延遲潛在客戶的採購決策，損害我們提供現場顧問服務的能力，致使我們無法為客戶提供服務或延遲提供服務，這一切都有可能對我們未來的銷售額、經營業績及整體財務績效造成不利影響。此外，我們的業務也可能受到與COVID-19疫情有關且不在我們控制範圍之內的各種外部因素的負面影響。

可能影響我們未來營運結果的其他風險，在我們遞交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明，包括但不限於Form 20-F年報。這些文件可在www.sec.gov查閱。我們可能不時做出其他書面和口頭的前瞻性陳述，包括公司遞交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的陳述。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性陳述。

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