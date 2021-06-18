Wipro加入世界经济论坛“新型工作标准伙伴关系”倡议

纽约和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的全球信息技术、咨询和业务流程服务公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今天宣布，该公司已加入世界经济论坛“新型工作标准伙伴关系”倡议(Partnership for New Work Standards initiative)，以建立健康、有弹性、公平的未来工作。这一倡议旨在共同创建新框架，制定前瞻性的人才政策，并利用工具和技术共同打造以人为本的工作标准，将人才作为业务核心。

Wipro Limited总裁兼首席人力资源官Saurabh Govil表示：“如今，世界各地的公司都在重塑自我，以便为员工提供更高的灵活性、稳定性和安全性。Wipro致力于推进旨在提高工作质量、员工安全和整体员工福利的工作标准。随着我们加入世界经济论坛‘新型工作标准伙伴关系’倡议，我们希望为围绕工作展开的全球讨论和行为改变做出贡献。这项举措表明我们愿意参与集体行动，以帮助建设可持续、有弹性的未来工作。”

Wipro已对其员工投入资源，开发新的工作方式，并营造更契合员工需求、更具包容性的疫情后工作环境，以无缝过渡到与工作相关的可持续未来。此外，该公司正在采取措施，为员工提供健身、社交、财务和心理健康方面的专项计划。如需了解Wipro为应对新冠肺炎危机、促进员工敬业度和心理健康而采取的行动，以及从中获得的关键见解和经验教训，请参阅：重置“未来工作”议程：后新冠时代的颠覆与更新。

世界经济论坛新经济和社会中心行动倡议负责人Till Leopold表示：“随着各机构从新冠肺炎危机过渡到‘新’的未来工作，雇主有机会集体调整其对待未来工作的取向，采用以人为本的方法。做好这一点将有助于决定疫情后的复苏是否能给企业和社会带来积极结果。”

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE:WIT, BSE:507685, NSE: WIPRO)是一家全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司。我们充分利用认知计算、高度自动化、机器人、云、分析和新兴技术的力量，帮助客户适应数字时代，并让他们获得成功。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，现有超过20万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。我们将合力探索新的创意，将工作中的点点滴滴相联系，以打造更美好且勇于进取的新未来。

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。COVID-19疫情引发的形势可能会减少技术支出，对市场对我们产品的需求造成不利影响，影响客户消费率并可能会对客户采购我们服务的能力或意愿产生负面影响，推迟潜在客户的采购决策，损害我们提供现场咨询服务的能力，致使我们无法向客户交付服务或推迟交付服务，所有这些都有可能对我们未来的销售额、经营业绩及整体财务业绩造成不利影响。此外，我们的业务也可能受到与COVID-19疫情有关的并不在我们控制范围之内的各种外部因素的负面影响。

可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

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