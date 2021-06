Mi Vacuum Cleaner G9, un altro gadget Xiaomi di qualità superiore al giusto prezzo

Mi Vacuum Cleaner G9, another Xiaomi gadget with premium quality at fair price (Photo: Business Wire)

SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--Xiaomi è un marchio di tecnologia smart noto per la sua vitalità e innovazione. Dai best seller della telefonia Xiaomi alle smart TV, Xiaomi offre prodotti di alta qualità a prezzi abbordabili famosi per il loro 'ottimo rapporto qualità prezzo' e la 'fedeltà dei Mi fan'. Recentemente, Xiaomi ha lanciato un nuovo prodotto nella categoria degli elettrodomestici -- Mi Cordless Stick Vacuum Cleaner G9, un altro gadget Xiaomi che segue la 'tradizione del valore'.

1. Basta districare peli e capelli dalle spazzole

La potente suzione da 120AW di Mi G9 consente di aspirare facilmente polvere, detriti, capelli, cereali e chicchi di caffè. I capelli sul pavimento vengono aspirati e rimossi dalla spazzola a V rotante da un elemento a pettine, quindi risucchiati nel tubo dell'aspirapolvere. Il modello non solo garantisce elevate prestazioni di aspirazione, ma elimina anche il fastidio di dover districare manualmente peli e capelli dalla spazzola. Se hai animali da compagnia in casa, G9 è la scelta perfetta.

2. Lunga autonomia

La batteria da 2.500mAh consente all'aspirapolvere di funzionare fino a 60 minuti a piena carica. Ma quello che è davvero straordinario è la progettazione del modello, che si smonta facilmente. Grazie a una batteria secondaria (non inclusa nella confezione originale), il tempo di aspirazione è facilmente raddoppiabile a 120 minuti continui. Questa caratteristica è indubbiamente utilissima per i proprietari di animali da compagnia. Poiché la batteria è sostituibile, non dovrai gettare l'intero aspirapolvere se la batteria si danneggia in qualche modo, un ulteriore vantaggio di risparmio a lungo termine.

3. Un arsenale di accessori

Xiaomi è un marchio noto per il design lineare e pratico, come dimostrato dall'ampia gamma di accessori. Grazie alla mini spazzola motorizzata, un accessorio per le fessure e una spazzola morbida 2-in-1, G9 è in grado di gestire vari scenari di pulizia, compresi la pulitura di climatizzatori, tastiere, divani e letti.

Per tutti gli aspetti descritti che determinano l'esperienza utente, l'aspirapolvere G9 è un'ottima scelta. Questo è il prodotto che cercavi per l'elevata qualità e il prezzo giusto.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.amazon.it/dp/B08RHM9DFJ?ref=myi_title_dp

