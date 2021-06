LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Weta Digital, een van ‘s werelds meest vooraanstaande studio’s voor visuele effecten, is een samenwerking aangegaan met de wereldwijde leverancier van media- en entertainmentsoftware, Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), om WetaM te lanceren – een baanbrekend productaanbod dat biedt tools die zijn ontworpen en ontwikkeld door Weta Digital, volledig ingebed in Autodesk Maya. Weta Digital heeft 13 Academy Sci-tech Awards gewonnen voor zijn tools die artiesten hielpen bij het produceren van enkele van de meest succesvolle film- en tv-series ter wereld, waaronder ‘The Lord of the Rings’, ‘Avatar’, ‘Game of Thrones’ en “Planet of the Apes”, om er maar een paar te noemen. Weta is van plan WetaM in het vierde kwartaal uit te rollen als een privé-bèta.

