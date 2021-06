C3 AI e NCS criam parceria estratégica para fornecer aplicativos de IA empresarial na Ásia-Pacífico

REDWOOD CITY, Califórnia e SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A C3 AI (NYSE:AI), empresa de software de aplicação de IA, e a NCS, uma provedora líder de serviços de tecnologia e membro do Grupo Singtel, anunciaram hoje uma parceria estratégica focada na entrega de soluções de IA para clientes no Sudeste Asiático (SEA) e Austrália/Nova Zelândia (ANZ) para diversos setores, incluindo telecomunicações, governo, serviços financeiros, transporte, entre outros.

Este acordo representa a primeira parceria estratégica da C3 AI com um grupo de telecomunicações. A NCS alavancará sua profunda experiência no domínio e tecnologia atendendo a governos e empresas na SEA e na ANZ, investindo até US$ 10 milhões para desenvolver e implementar aplicações de IA empresarial criadas na Suíte C3 AI®. As soluções da C3 AI também serão implantadas na Singtel, Optus e outras redes de telecomunicações afiliadas para aproveitar as vantagens da IA empresarial para suas operações e clientes.

Como uma líder em aplicativos de IA empresarial, as ofertas da C3 AI incluem a Suíte C3, uma poderosa plataforma de IA empresarial ponta a ponta; a C3 AI Ex Machina, uma solução sem código que qualquer um pode utilizar para gerar percepções de IA empresarial acionáveis; a C3 AI CRM, a primeira solução de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) alimentada por IA e personalizada por setores; e um abrangente inventário de aplicativos de IA empresarial pré-construídos. Esses aplicativos abrangem um ampla gama de casos de uso, como o C3 AI Energy Management para otimizar o consumo de energia e emissões de carbono, o C3 AI Predictive Maintenance para reduzir tempo de máquina parada não planejado, e o C3 AI Fraud Detection para transações financeiras.

“Nossa parceria com a C3 AI reafirma o comprometimento da NCS em construir um robusto ecossistema de parceiro digital que fornece a nossos clientes tecnologias e soluções empresariais líderes no mundo”, disse o diretor executivo da NCS, Ng Kuo Pin. “Acreditamos que a onda de soluções de IA de nível empresarial chegou e estamos empolgados para trabalhar com nossos clientes para construir a próxima geração de aplicativos digitais com IA empresarial incorporada. Esperamos cumprir nossa função para liberar o poder transformador da IA empresarial para governos e empresas na Ásia-Pacífico.”

Em sua pesquisa Global CIO Agenda 2021, a Gartner identificou que a SEA e a ANZ estavam entre as regiões de mais rápido crescimento no mundo na aplicação da digitalização para otimizar processos empresariais1. Além disso, diretores de informação nessas regiões identificaram a inteligência artificial/aprendizado de máquina como uma tecnologia transformadora2. Para capitalizarem nessa tendência, a C3 AI e a NCS criarão juntas um Centro de Excelência, para explorar em conjunto novas soluções que acelerarão a adoção de IA empresarial e desenvolver ofertas personalizadas, adequadas às necessidades de negócios do mercado da Ásia-Pacífico.

“Nosso Centro de Excelência reunirá especialistas da C3 AI e da NCS para estudarem e responderem cuidadosamente às necessidades específicas de organizações e setores no Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia”, afirmou Gene Reznik, gerente geral de setores e alianças da C3 AI. “Isso nos permitirá melhor atender clientes na SEA e ANZ e fornecer as soluções de IA empresarial que eles precisam para alcançar seus objetivos de transformação digital.”

“A Singtel e a NCS são claramente líderes no lançamento e implantação de soluções de telecomunicações e nuvem, e estamos extremamente entusiasmados para unir forças com uma parceira tão respeitada e voltada para o futuro”, disse o presidente e diretor executivo da C3 AI, Thomas M. Siebel. “O foco da NCS na transformação digital ajudará a impulsionar a IA empresarial na Ásia-Pacífico, especialmente no setor de telecomunicações, em uma enorme escala.”

1 Gartner, '2021 CIO Agenda: Global Perspectives on 'Seize This Opportunity for Digital Business Acceleration', Andy Rowsell-Jones, Tomas Neilsen, Jan-Martin Lowendahl, Chris Howard, Monika Sinha, 5 de março de 2021

2 Gartner, '2021 CIO Agenda: A Southeast Asia Perspective', Adrian Lee, 3 de fevereiro de 2021; Gartner, '2021 CIO Agenda: An Australia and New Zealand Perspective', Andy Rowsell-Jones, Brian Ferreira, Christopher Bell, December 15, 2021

Sobre a C3.ai, Inc.

A C3.ai, Inc. (NYSE:AI) é empresa de software de aplicação de IA que acelera a transformação digital para organizações, globalmente. A C3 AI oferece uma linha de produtos totalmente integrados: A Suíte C3 AI®, uma plataforma de ponta a ponta para desenvolver, implementar e operar aplicativos de IA de larga escala; C3 AI Applications, um portfólio de aplicativos de IA no modelo software como serviço (Software as a Service, SaaS) específicos para determinados setores de mercado; C3 AI CRM, uma suíte de aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) específicos para determinados setores do mercado e desenvolvidos para IA e aprendizado de máquina; e C3 AI Ex Machina, uma solução de IA sem código para aplicar a ciência de dados a problemas de negócios cotidianos. O núcleo das ofertas da C3 AI é uma arquitetura de IA aberta e orientada por modelos que simplificam drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos. Saiba mais em www.c3.ai

Sobre a NCS

A NCS é membro do Grupo Singtel e provedora líder de serviços de informações, comunicações e tecnologia (information, communications and technology, ICT) com presença na região Ásia-Pacífico. A NCS entrega soluções digitais e de ICT para ajudar governos e empresas a obter valor de negócios através da transformação digital e do uso inovador da tecnologia. A NCS investe em recursos NEXT de digital, nuvem, plataforma e cibernética, enquanto fortalece continuamente suas principais ofertas de aplicativos, infraestrutura e engenharia. A NCS também acredita em construir um robusto ecossistema de parceiros com empresas líderes em tecnologia e instituições de pesquisa para apoiar a inovação e a criação colaborativa abertas.

Para mais informações, acesse www.ncs.com.sg.

