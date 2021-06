Glamhive en Mary Kay Global Design Studio kondigen allereerste wereldwijde TikTok-realityshow aan op basis van stijl, Step & Repeat, waarbij talent op het gebied van kleding, make-up en haar van TikTok-gebruikers wereldwijd worden getoond

Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

CEO and Founder of Fashion Bomb Daily Claire Sulmers

Celebrity stylist and costume designer Johnny Wujek

CEO & Founder of Glamhive (Step & Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers

SEATTLE EN LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigen Glamhive en Mary Kay Global Design Studio Step & Repeat aan, de allereerste stijlshow die op TikTok wordt gelanceerd. Stap & Repeat is een stijlcompetitie en mentorschapsprogramma van vijf weken waarin kledingstylisten, make-upartiesten en haarstylisten over de hele wereld strijden in de snelle omgeving van TikTok om hun zakelijk succes te stimuleren. De internationale wedstrijd staat open voor iedereen en gaat op 22 juni live op TikTok.

De community van TikTok is sinds het begin van de pandemie in een ongelooflijk tempo gegroeid en er worden dagelijks unieke nieuwe talenten ontdekt op het platform. De meest ambitieuze benutten hun populariteit volledig in zakelijke kansen, waarbij entertainment wordt omgezet in ondernemerschap. Dit is een mentaliteit die zowel door Glamhive als door Mary Kay wordt ondersteund en geprezen, vooral nu de wereld zich opent voor een ‘nieuw normaal’ met velen die aan een nieuwe carrière beginnen.

Beide bedrijven zijn van mening dat het nu tijd is om talent te verzamelen, van de gevestigde tot nog te ontdekken sterren, om hen te helpen hun persoonlijke merken te ontwikkelen, een van de sleutels tot de stijlbranche en ondernemerssucces. Daarom kondigen ze Step & Repeat aan, de allereerste wereldwijde stijlcompetitie op TikTok, waarbij wekelijks structuur, erkenning en beloningen worden gegeven aan winnaars.

Glamhive en de Mary Kay Global Design Studio werken samen om Step & Repeat te creëren als een wereldwijd podium dat openstaat voor iedereen die op het internationale toneel wil exploderen en erkend wil worden voor hun ongelooflijke talenten op het gebied van kleding, make-up en haarstyling.

Elke week kondigt, de gastheer van Step & Repeat, Johnny Wujek (beroemde klanten zijn: Katy Perry en Mariah Carey), een thema-uitdaging aan en TikTok-gebruikers moeten hun beste kleding-, make-up- of kapsellook voor dat thema creëren. De video's bevatten het speciale geluid van de show, ‘Step & Repeat’, de hashtag #stepandrepeat en de hashtag die bij elke uitdaging hoort, zodat alle inzendingen zijn te vinden door de juryleden van de show.

De beroemde juryleden van de show zijn Nicole Chavez (beroemde klanten zijn: Scarlett Johansson, Kristen Bell en Catherine Zeta-Jones), Claire Sulmers (CEO en oprichter van het media- en e-commercebedrijf Fashion Bomb Daily) en Andrew Fitzsimons (beroemde klanten zijn: de Kardashians) duetten de beste looks van over de hele wereld en brengen hun stem uit voor de winnaars in elke categorie. Daarnaast bevat de show speciale gasten die verrassende duetten doen. TikTokers kunnen met elkaar duetten om looks te combineren en hun favoriete deelnemers aan te moedigen.

Aan het einde van elke uitdaging maakt gastheer Johnny Wujek de winnaar in elke categorie bekend: kleding, make-up en haar. Elke winnaar ontvangt een geldprijs en een mentorsessie van een uur met een van de negentien marktleiders die hun mentorschap aanbieden.

Aan het einde van de vijf weken, maakt Step & Repeat voor elke categorie één algemene winnaar bekend, waarmee deze wordt bekroond tot de allerbeste op het gebied van kleding, make-up en haar op basis van inzendingen van over de hele wereld.

Stephanie Sprangers, CEO en oprichter van Glamhive (mede-ontwikkelaar van Step & Repeat)

“Ons doel is inclusiviteit + kansen. Iedereen kan meedoen. Iedereen kan winnen. En winnaars maken kans op een gesprek dat echt je leven kan veranderen. Dit is wat iedereen het meest enthousiast maakt.”

Sprangers is de oprichtster en chief executive officer van Glamhive, de online persoonlijke styling-service die deskundige persoonlijke stylisten en visagisten - rechtstreeks gerekruteerd in Hollywood en van Instagram - voor iedereen dichterbij brengt. Met het leiderschap van Sprangers heeft Glamhive bedrijfseigen software ontwikkeld die stylisten de mogelijkheid geeft om cliënten een styling-ervaring te geven die 100% online is, wat betekent dat mensen kunnen samenwerken met stylisten van over de hele wereld.

Johnny Wujek, stylist en kostuumontwerper voor beroemdheden (gastheer van Step & Repeat)

“Step and Repeat wordt een geweldig feest van creativiteit en innovatie. Ik kan niet wachten om getuige te zijn van alle wereldwijde glamour die de wereld te bieden heeft.”

De legendarische kostuumontwerper en stylist Wujek van HBO Max blinkt uit in styling voor elke streep. Van massale glamour (Kim Kardashian) tot edgy-cool (Kate Mara) tot waanzinnig pop (Katy Perry), zijn stijlen zijn iconisch aangezien hij een van de meest gevraagde stylisten ter wereld is geworden.

Nicole Chavez, styliste van beroemdheden (jurylid bij Step & Repeat)

“Ik ben verheugd om creatievelingen zoals ikzelf aan te moedigen en te ondersteunen terwijl we allemaal leren navigeren in de wereld na de pandemie waar het echte leven is versmolten met het digitale om onze carrière vooruit te helpen.”

Chavez is tegenwoordig een van de meest gevraagde stylisten. Haar klantenkring omvat grote beroemde sterren als Kristen Bell, Rachel Bilson, Jessica Simpson, Scarlett Johansson tot Catherine Zeta-Jones en nog veel meer. Haar werk is in veel publicaties verschenen, waaronder W, InStyle en Harper's Bazaar.

Andrew Fitzsimons, haarstylist van beroemdheden (jurylid bij Step & Repeat)

“Ik heb over de hele wereld gewerkt, te beginnen in Dublin en daarna in Parijs en New York. Als iemand die op 13-jarige leeftijd van school ging en altijd met kunst bezig was, ga ik echt op zoek naar iemand met een geweldige persoonlijkheid. Iemand die extravert is, dat is een groot deel van het verkopen van je talent, want je moet het ijs breken met je persoonlijkheid.”

Fitzsimons is een internationaal bekende haarstylist van beroemdheden. Zijn klantenbestand omvatte Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Shay Mitchell, Ashley Graham, Joan Smalls en meer. Zijn werk is te zien in Vogue, Harper's Bazaar, ELLE en nog tientallen anderen.

Claire Sulmers, CEO en oprichter van Fashion Bomb Daily (jurylid bij Step & Repeat)

“Ik ben zo enthousiast om deel uit te maken van deze revolutionaire wedstrijd en een voorvechter te blijven van diversiteit en inclusie in de mode!”

Sulmers is de CEO en oprichter van FashionBombDaily.com, een media- en e-commercebedrijf. Haar baanbrekende werk luidde een nieuwe golf van digitale journalistiek in die een achtergestelde gemeenschap van Afrikaans-Amerikaanse- en Latino-stijlliefhebbers voedde en aanwakkerde die meer wilden weten over een merk uit de cultuur. Naast het ontwikkelen en regisseren van inhoud voor Fashion Bomb Daily en haar gelieerde websites, heeft Sulmers uitgebreid geschreven over stijl voor andere platformen, waaronder Vogue Italia, Vogue Paris en ESSENCE Magazine.

MENTOREN:

Mentoren zijn onder meer beroemde stylisten en make-upartiesten die werken met de grootste namen in Hollywood en daarbuiten, waaronder Angelina Jolie, Serena Williams, Carolyn Murphy, Naomi Watts, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Kristen Stewart, Matthew McConaughey en meer. Enkele van de andere grootste namen in kostuumontwerp, media en risicokapitaal die als mentoren dienen, zijn:

STYLISTEN VAN BEROEMDHEDEN

Meg Chapman & Jordan LaValle, The Closet Files

Kesha McCleod, visueel architect/stylist/auteur

Janelle Miller, stylist van beroemdheden

Tara Swennen, stylist van beroemdheden

Sonia Young, stylist van beroemdheden

Jennifer Rade, stylist van beroemdheden

MAKE-UP-ARTIESTEN VAN BEROEMDHEDEN

Quinn Murphy, make-upartiest van beroemdheden

Mary Wiles, make-upartiest van beroemdheden

HAARSTYLISTEN VAN BEROEMDHEDEN

Laura Rugetti, haarstyliste van beroemdheden en eigenaar van The Beauty Can

Larry Sims, haarstylist van beroemdheden

Quentin Thrash, herenkapper en ontwerper van herenkleding

Sheridan Ward, haarartiest van beroemdheden

KOSTUUMONTWERP

Mandi Line, kostuumontwerper

MEDIA

Pandora Amoratis, Amerikaanse stijl director, Daily Mail

Alexis Bennett, commerce-schrijver, Vogue Magazine

Kelsey Stiegman, senior stijlredacteur, Seventeen

Brian Underwood, schoonheidsdirecteur, Oprah Daily

ONDERNEMER INVESTEERDERS

Carrie Colbert, algemeen partner, Curate Capital

Ga voor meer informatie naar https://www.glamhive.com/tiktok.

Over Glamhive

Glamhive werd in 2017 opgericht door ondernemer Stephanie Sprangers met de visie om persoonlijke styling te democratiseren en het uitgangspunt dat het vertrouwen dat gepaard gaat met glamour niet uitsluitend voorbehouden moet zijn aan de 'rich and famous'. De online stylingervaring geeft iedereen met wifi-verbinding toegang tot stylisten die hen de ondersteuning zullen bieden die nodig is om de beste versie van henzelf te zijn. Het Glamhive-platform is een naadloos end-to-end-platform voor stylisten dat hen helpt hun netwerk en hun zaken uit te breiden, 100% virtueel.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 58 jaar geleden met drie doelen opgericht: veelbelovende kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica en parfums en samenwerken met organisaties van over de hele wereld om een positieve sociale impact te creëren. De Mary Kay Global Design Studio is het interne creatieve bureau dat dient als creatieve broedplaats voor de samenwerkingen en merkcampagnes van Mary Kay op het gebied van mode, ontwerpers en influencers, om product- en verpakkingsontwerp en consumentgerichte digitale innovatie te transformeren. Meer informatie is te vinden op MaryKay.com.

