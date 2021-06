Andersen Global s’implante dans quatre pays caribéens grâce à CATC-HCC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global conclut un accord de collaboration avec le cabinet fiscal et de conseil CATC-HCC, renforçant sa présence dans les Caraïbes grâce à quatre sites supplémentaires à Aruba, Bonaire, Curaçao et Saint-Martin.

Le groupe d’entreprise CATC-HCC est dirigé par les associés directeurs de bureau Mireille de Miranda, Reint Roossien, Norman Henriquez et Jans Stam van Malsen, qui travaillent aux côtés de plus de 65 professionnels. Basé à Aruba, ce cabinet multiservice fournit des services fiscaux et de conseil aux particuliers et entreprises.

« Notre vision consiste à demeurer une organisation de référence et un cabinet leader, qui offre un soutien aux activités financières dans la région », a déclaré Mireille. « Nos clients exercent leurs activités à l’échelle locale ainsi que dans de multiples juridictions, et notre collaboration avec Andersen Global complète nos offres de services ainsi que notre capacité à fournir des services fluides de premier ordre à l’échelle mondiale, à l’heure où nous continuons de créer de la valeur pour nos clients. »

« CATC-HCC fournit une vaste couverture régionale et synergique, à l’heure où nous poursuivons notre expansion dans les Caraïbes », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Mireille et son équipe se conforment aux normes professionnelles les plus élevées, et s’engagent en faveur d'une bonne gestion, ce qui complète notre plateforme mondiale et nous offre l’opportunité de renforcer davantage les capacités du groupe au sein de cette région importante dans le cadre de notre stratégie globale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 275 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

