Andersen Global expandiert mit CATC-HCC in vier karibische Länder

Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit der Steuer- und Beratungsgesellschaft CATC-HCC ab und baut damit seine Präsenz in der Karibik mit vier zusätzlichen Standorten in Aruba, Bonaire, Curaçao und St. Maarten aus.

Die CATC-HCC Unternehmensgruppe wird von den Office Managing Partnern Mireille de Miranda, Reint Roossien, Norman Henriquez und Jans Stam van Malsen geführt und beschäftigt mehr als 65 Mitarbeiter. Die Full-Service-Unternehmen mit Hauptsitz in Aruba erbringt Steuer- und Beratungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen.

„Es ist weiterhin unsere Vision, eine Benchmark-Organisation und ein führendes Unternehmen für die finanzielle Geschäftsunterstützung in der Region zu sein“, sagte Mireille. „Unsere Kunden sind sowohl lokal als auch in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig, und die Zusammenarbeit mit Andersen Global bereichert unser Serviceangebot und die Fähigkeit, weltweit nahtlose Best-in-Class-Services anbieten zu können, während wir weiterhin Werte für unsere Kunden schaffen.“

„CATC-HCC ermöglicht eine breite regionale und synergetische Abdeckung, während wir in der Karibik weiter expandieren“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Mireille und ihr Team zeichnen sich durch höchste professionelle Standards und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein aus. Das ergänzt unsere globale Plattform und bietet uns die Möglichkeit, die Fähigkeiten der Gruppe in dieser wichtigen Region im Rahmen unserer globalen Strategie weiter zu stärken.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 275 Standorten vertreten.

