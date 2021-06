Parceria da Weta Digital com a Autodesk oferecerá pipeline de produção de nuvem criativa de última geração

Planet of the Apes Copyright:© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation (Photo: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Weta Digital, um dos estúdios de efeitos visuais mais importantes do mundo, fez parceria com um provedor global de software de mídia e entretenimento, a Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), lança o WetaM - uma oferta de produto inovadora que fornece ferramentas projetadas e desenvolvidas pela Weta Digital, totalmente inserida na Autodesk Maya. A Weta Digital ganhou 13 prêmios da Academia de Ciência e Tecnologia por suas ferramentas que ajudaram os artistas a produzir alguns dos filmes e séries de TV de maior sucesso do mundo, incluindo "O Senhor dos Anéis", "Avatar", "Game of Thrones" e "Planeta dos Macacos", para citar alguns. A Weta pretende lançar o WetaM como um beta privado no quarto trimestre.

O WetaM produz o conjunto exclusivo de ferramentas VFX proprietárias da Weta para artistas construídos na API aberta da Maya e será comercializada pela Weta Digital como um serviço de nuvem por assinatura. Pela primeira vez, artistas de todo o mundo terão acesso a um pipeline — do estágio à tela - completamente baseado em nuvem. O lançamento do WetaM marca a introdução no mercado do primeiro produto na recém-formada divisão Software-as-a-Service (SaaS) dentro da Weta Digital. Este novo braço de negócios é parte integrante da estratégia de expansão da Weta para oferecer ferramentas profissionais e de prosumer para artistas em todo o setor de entretenimento global.

"O WetaM é o primeiro passo para a democratização da VFX e da produção de animação. A Weta Digital reúne as mentes mais criativas do mundo e tem sido uma pioneira inovadora no setor de efeitos visuais e entretenimento por décadas", disse o CEO da Weta Digital, Prem Akkaraju. "O WetaM é um movimento transformacional que elevará o padrão da produção criativa global, redefinindo o setor no processo. Em sua essência, esta parceria com a Autodesk irá estender o alcance da magia da Weta, tornando-a mais acessível para artistas que buscam a criação de personagens e mundos incríveis no cinema e na televisão".

"Somos fãs de longa data das notáveis conquistas de efeitos visuais da Weta, eles estão constantemente abrindo novos e atraentes caminhos de construção, mundos imaginários e personagens digitais incrivelmente reais e envolventes", disse a vice-presidente sênior de soluções de entretenimento e mídia da Autodesk, Diana Colella. "A estreia do WetaM é um gamechanger, pois abre anos de animação dedicada da Weta e recursos VFX de P&D para todos os criativos. É emocionante trabalhar com a Weta para trazer sua magia para artistas da Maya, oferecendo-lhes novas ferramentas de efeitos poderosas e recursos de automação que economizam tempo".

Como um líder em VFX e animação nas últimas três décadas, o DNA da Weta Digital tem suas raízes na inovação tecnológica, talento artístico incomparável e estilo visual excepcional. Trazido à vida por meio da parceria com a Autodesk, o WetaM compartilha esse DNA, proporcionando para os artistas, em qualquer lugar, acesso ao design visual exclusivo e ferramentas de eficiência de pipeline que impulsionaram o sucesso do Oscar® da Weta Digital.

SOBRE A WETA DIGITAL

A Weta Digital está na vanguarda da criatividade e inovação em efeitos visuais e animação, atraindo talentos, parceiros e clientes que procuram impulsionar o que é possível em busca de sua visão artística. O planejamento de propriedade da Weta continua a evoluir e fornece aos artistas as ferramentas de que precisam para criar suas melhores obras. Com sede em Wellington, Nova Zelândia, a Weta Digital é o maior estúdio VFX de um local exclusivo no mundo, atraindo artistas de mais de 40 países. Eles são alguns dos mais criativos e ambiciosos artistas, engenheiros e executivos do entretenimento, sendo que seu trabalho ganhou seis prêmios da Academia de Efeitos Visuais, dez prêmios da Academia de Ciência e Tecnologia, e seis prêmios BAFTA de efeitos visuais, além de 34 prêmios da Sociedade de Efeitos Visuais concedidos a eles por seus pares. Personagens animados inovadores e voltados à atuação, de Gollum a César, e mundos da Terra-Média à Pandora, são considerados alguns dos melhores efeitos visuais já exibidos na tela.

SOBRE A AUTODESK

A Autodesk faz software para pessoas que fazem coisas. Se você já dirigiu um carro de alto desempenho, admirou um arranha-céu, usou um smartphone ou assistiu a um grande filme de ação, é provável que tenha experimentado o que milhões de clientes da Autodesk estão fazendo com nosso software. A Autodesk proporciona para você o poder de fazer qualquer coisa. Para mais informações, acesse www.autodesk.com ou siga @autodesk.

