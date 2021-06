A Pony.ai az első vállalat, amely vezető nélküli gépjárműveket tesztel az USA és Kína közútjain

Driverless Testing in Guangzhou

Driverless Testing in Fremont

Driverless Testing in Fremont

Fremont, Kalifornia állam, USA--(BUSINESS WIRE)--2022-ben Kaliforniában elérhetővé válik a nagyközönség számára a teljes mértékben vezető nélküli Robotaxi szolgáltatás - Az önjáró (vezető nélküli) gépjárművek piacán vezetőnek számító Pony.ai, melynek székhelye a Szilícium-völgyben található, ma bejelentette, hogy megkezdte a teljes mértékben vezető nélküli gépjárművek rendszeres tesztelését a kaliforniai Fremont és Milpitas városok közútjain. A teljes mértékben vezető nélküli gépjárműveknek nemrégiben a kínai Kanton városában való tesztelését is végrehajtó vállalat az első cég, amely teljes mértékben vezető nélküli, automata gépjárműveket használ a világ két legdinamikusabban növekedő mobilitási piacához tartozó három város közútjain.

A szolgáltatás sikeres elindítását az a korábban már bejelentett, a Kaliforniai Gépjármű Minisztérium (California Department of Motor Vehicles) által vezető nélküli járművek üzemeltetésére vonatkozóan kiadott engedély tette lehetővé, amely alapján a cég egy hat önjáró gépjárművet magában foglaló flottát működtethet. Az engedélyezett gépjárműszám elegendő arra, hogy a teljes 100 négyzetkilométeres szolgáltatási terület lefedhető legyen. Azt, hogy ennek a jelentős mérföldkőnek számító engedélynek a kiadása megalapozott volt, a lopakodó technológiának a legjobb szakemberek által végzett számtalan tesztelése és a vezető nélküli járművek megfelelőségének folyamatos értékelése is igazolta. Most, hogy az USA városaiban fokozatosan visszatér az élet a rendes kerékvágásba, a Pony.ai alig várja, hogy ez év nyarán újraindíthassa a nagyközönséget kiszolgáló Robotaxijait a kaliforniai Irvine városában, és tervei szerint 2022-ben bevezethesse a mindenki számára elérhető, teljes mértékben önjáró gépjárművekkel megvalósuló szolgáltatását.

"Az, hogy a gépjárművek teljes mértékben vezető nélkül közlekedjenek, kulcsfontosságú a járművek teljes autonómiájának eléréséhez, és ez hihetetlen módon ösztönöz minket arra, hogy minden erőfeszítést megtegyünk ambiciózus törekvéseink elérése érdekében" - nyilatkozta James Peng, a Pony.ai vezérigazgatója és alapítója. "Ahogy cégünk növekedik és terjeszkedik, a társadalmi felelősséggel kapcsolatos tevékenységeinket is bővítjük: tavaly Kaliforniában érintés nélküli kiszállítási szolgáltatásokat nyújtottunk, most pedig részt veszünk COVID-19-járvány új hulláma elleni küzdelemben Kantonban."

A Pony.ai már több mint egy éve együttműködik Fremont város kormányzatával a COVID-19 elleni harcban: többek közt ételcsomagokat szállít ki a sérülékeny közösségek tagjainak. A vállalat továbbá együttműködik a Yamibuy-jal Dél-Kaliforniában: önjáró járművei érintésmentesen szállítják ki Irvine-ban az üzletekből/elosztóközpontokból a lakosok címére a megrendelt árukat.

"Kantonban egy 14 vezető nélküli gépjárműből álló flotta szállít orvosi eszközöket és életmentő berendezéseket a helyi közösségeknek, és éjjel nappal rendelkezésre áll, hogy eljuttassa a megfelelő helyre az első vonalban küzdő egészségügyi szakdolgozókat. A Pony.ai-nek szívügye a társadalmi felelősségvállalás, és minden tevékenységünk középpontjában a közösségek támogatása áll" - tette hozzá Peng.

Amit a Pony.ai-ról tudni kell…

A Pony.ai, Inc. (a továbbiakban "Pony.ai") az autonóm mobilitás elérésére irányuló, ambiciózus célt tűzte ki maga elé. Biztonságos, fenntartható és hozzáférhető mobilitást szeretnénk biztosítani az egész világnak. Hiszünk abban, hogy az önjáró technológia exponenciálisan biztonságosabbá teheti az utakat az utazók számára. A 2016 végén alapított Pony.ai úttörő szerepet játszott az autonóm mobilitási technológiák és szolgáltatások bevezetésében szerte az USA-ban és Kínában, elsőként biztosítva a nagyközönség számára Robotaxijait mindkét piacon. A vállalat jelenlegi piaci értéke 5,3 milliárd USA dollár, és legnagyobb befektetői közt megtalálható a Toyota, az Ontario Teachers' Pension Plan, a Sequoia Capital China, és az IDG Capital. A Pony.ai együttműködési megállapodást kötött több vezető eredeti alkatrészgyártóval is (OEM-ek), köztük a Toyota-val, a Hyundai-jal, a GAC Grouppal, a FAW Grouppal stb.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.