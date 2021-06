Planet of the Apes Copyright:© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation (Photo: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Weta Digital, tra i principali studi di effetti visivi a livello internazionale, ha stretto un partenariato con Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), fornitore globale di software multimediale e di entertainment, per il lancio di WetaM, una rivoluzionaria offerta di prodotti che comprende gli strumenti progettati e sviluppati da Weta Digital, totalmente incorporati in Autodesk Maya. Weta Digital si è aggiudicata 13 Oscar scientifici o tecnici per i suoi tool, che hanno aiutato gli artisti a produrre alcuni dei film e delle serie TV di maggior successo a livello mondiale, come "Il Signore degli Anelli", "Avatar", "Il Trono di Spade" e “Il pianeta delle scimmie", solo per citarne alcuni.

