Andersen Global si espande in quattro Stati caraibici con il gruppo CATC-HCC

Il gruppo di società CATC-HCC è guidato dai Socio gerenti Mireille de Miranda, Reint Roossien, Norman Henriquez e Jans Stam van Malsen e si avvale della collaborazione di oltre 65 professionisti. Lo studio full-service con direzione ad Aruba fornisce servizi fiscali e di consulenza a privati e aziende.

“La nostra visione resta quella di proporci quale organizzazione di riferimento e uno dei più prestigiosi studi di consulenza per le attività finanziarie della regione” ha spiegato Mireille. “I nostri clienti operano a livello locale e in più giurisdizioni, pertanto la collaborazione con Andersen Global alimenta ulteriormente il nostro portafoglio di servizi accrescendo la nostra capacità di fornire servizi di prim’ordine perfettamente integrati, continuando a generare valore per i nostri clienti.”

“CATC-HCC ci doterà di una vasta e sinergica copertura regionale, man mano che continuiamo ad espanderci nei Caraibi” ha dichiarato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Direttore generale di Andersen. “Mireille e il suo team hanno dimostrato di attenersi ai più rigorosi standard professionali e di operare nel pieno rispetto dei principi di amministrazione responsabile. La loro aggiunta contribuirà al consolidamento della nostra piattaforma globale dotandoci di un’opportunità per rafforzare ulteriormente le capacità del gruppo in questa importante regione in linea con la nostra strategia globale.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 275 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

