Andersen Global breidt uit naar vier Caribische landen met CATC-HCC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global sluit een samenwerkingsovereenkomst met belasting- en adviesfirma CATC-HCC, waardoor zijn aanwezigheid in het Caribisch gebied wordt versterkt met vier extra locaties op Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten.

De CATC-HCC bedrijvengroep wordt geleid door Office Managing Partners Mireille de Miranda, Reint Roossien, Norman Henriquez en Jans Stam van Malsen, en werkt met meer dan 65 professionals. De full-service firma, met het hoofdkantoor in Aruba, biedt belasting- en adviesdiensten aan particulieren en bedrijven.

“Onze visie blijft om een benchmarkorganisatie en toonaangevend bedrijf te zijn voor financiële bedrijfsondersteuning in de regio”, zei Mireille. “Onze klanten zijn zowel lokaal als in meerdere rechtsgebieden actief, en de samenwerking met Andersen Global vormt een verdere aanvulling op ons dienstenaanbod en onze capaciteit om wereldwijd naadloos de allerbeste diensten te leveren, terwijl we waarde blijven creëren voor onze klanten.”

“CATC-HCC biedt een brede regionale en synergetische dekking terwijl we blijven uitbreiden in het Caribisch gebied”, zei Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen CEO. “Mireille en haar team tonen de hoogste professionele normen en toewijding aan rentmeesterschap, wat een aanvulling is op ons wereldwijde platform en ons de mogelijkheid biedt om de capaciteiten van de groep in deze belangrijke regio verder te versterken als onderdeel van onze wereldwijde strategie.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 275 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

