Andersen Global expande para quatro países caribenhos com o CATC-HCC

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global assina acordo de colaboração com o escritório tributário e de consultoria CATC-HCC, reforçando sua presença no Caribe com quatro localidades adicionais em Aruba, Bonaire, Curaçau e St. Maarten.

O grupo CATC-HCC de empresas é liderado pelos sócios-gerentes Mireille de Miranda, Reint Roossien, Norman Henriquez e Jans Stam van Malsen, operando com mais de 65 profissionais. Sediado em Aruba, o escritório de serviços completos oferece serviços tributários e de consultoria para indivíduos e empresas.

“Nossa visão continua sendo o de uma organização de referência e empresa líder em suporte financeiro para empresas na região”, afirmou Mireille. “Nossos clientes operam localmente e em diversas jurisdições, e colaborar com a Andersen Global complementa nossas ofertas de serviços e a habilidade para entregar os melhor serviços globalmente, ininterruptamente, enquanto continuamos gerando valor para nossos clientes”.

“O CATC-HCC oferece ampla cobertura regional e sinérgica enquanto continuamos nossa expansão no Caribe”, disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. “Mireille e sua equipe demonstram os mais altos padrões profissionais e comprometimento com a gestão, o que complementa nossa plataforma global e nos dá a oportunidade de reforçar as capacidades do grupo nessa importante região como parte da nossa estratégia global”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 7 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 275 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.