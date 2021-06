Gecina signe un contrat de réservation pour un projet de 113 logements au cœur de Bordeaux

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) poursuit activement le développement de sa filiale résidentielle et signe un contrat de réservation portant sur l’acquisition en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) d’un projet de 113 logements situé à Bordeaux et développé par le groupement de promoteurs Cogedim, Nexity, Pitch Promotion.

Située dans le nouveau quartier central du Belvédère, cette résidence qui comprendra deux bâtiments totalisant 8 012 m² SHAB offrira des logements de qualité d’une surface moyenne de 71 m² par lot. La résidence fera partie d’un ensemble immobilier intégrant notamment une résidence de logements sociaux, cinq commerces et des parkings. Le quartier du Belvédère s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique et au sein du projet Garonne-Eiffel. Situé en bordure de Garonne, il offre une situation géographique privilégiée.

La résidence construite sera acquise par Homya, la filiale résidentielle de Gecina, pour un montant de 38,1 M€ HD TTC. Elle marque une nouvelle étape dans le développement d’Homya dont la croissance sera réalisée à travers plusieurs axes : investissements directs, opérations de rénovation d’actifs ou de densification au sein de son patrimoine, développements de logements neufs en Région Parisienne et dans les métropoles régionales à travers les partenariats stratégiques avec Nexity et Woodeum.

Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre du plan CAN0P-2030, en visant la certification NF Habitat HQE au niveau « Exceptionnel ». Elle sera commercialisée à la location sous la marque YouFirst Residence. Sa livraison est prévue au 4ème trimestre 2024.

