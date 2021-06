C3 AI y NCS forman una asociación estratégica para ofrecer aplicaciones de IA empresarial en toda la región de Asia Pacífico

REDWOOD CITY, California y SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI), la empresa de software de aplicaciones de IA empresarial, y NCS, un proveedor líder en servicios de tecnología y miembro de Singtel Group, anunciaron hoy la formación de una asociación estratégica dedicada a ofrecer soluciones de IA empresarial a clientes del Sudeste Asiático (SEA) y Australia/Nueva Zelanda (ANZ) en numerosas industrias, como telecomunicaciones, gobierno, servicios financieros, transporte y más.

Este acuerdo representa la primera asociación estratégica de C3 AI con un grupo de telecomunicaciones. NCS utilizará su sólida experiencia en el área y su pericia en tecnología en la prestación de servicio a gobiernos y empresas del SEA y ANZ, e invertirá hasta 10 millones de SGD para desarrollar e implementar aplicaciones de IA empresarial creadas en C3 AI® Suite. Las soluciones de C3 AI también se implementarán en Singtel, Optus y otras redes de telecomunicaciones afiliadas para llevar las ventajas de la IA empresarial a sus operaciones y clientes.

La oferta de C3 AI, líder en aplicaciones de IA empresarial, incluye C3 AI Suite, una poderosa plataforma de IA empresarial de extremo a extremo, C3 AI Ex Machina, una solución sin código que cualquiera puede usar para generar revelaciones de IA empresarial sobre las que se puede actuar, C3 AI CRM, la primera solución de CRM equipada con IA empresarial desarrollada a medida para industrias, y un inventario integral de aplicaciones de IA empresarial predesarrolladas. Estas aplicaciones cubren un amplio rango de casos de uso, como C3 AI Energy Management para optimizar el consumo energético y las emisiones de carbono, C3 AI Predictive Maintenance para reducir el tiempo de inactividad no planificado de la maquinaria y C3 AI Fraud Detection para transacciones financieras.

“Nuestra asociación con C3 AI reafirma el compromiso de NCS de desarrollar un ecosistema sólido de socios digitales que proporciona a nuestros clientes acceso a las principales tecnologías y soluciones empresariales del mundo”, señaló el director ejecutivo de NCS, Ng Kuo Pin. “Creemos que la ola de soluciones de IA de calidad empresarial ha llegado y estamos entusiasmados por trabajar con nuestros clientes para desarrollar la siguiente generación de aplicaciones digitales con la integración de IA empresarial. Esperamos con ansias dar nuestro aporte para liberar el poder transformador de la IA empresarial en los gobiernos y las empresas de Asia Pacífico”.

En su encuesta global sobre la agenda de los directores de Sistemas de Información de 2021 (2021 Global CIO Agenda), Gartner observó que SEA y ANZ se encuentran entre las regiones con el crecimiento más rápido del mundo que aplican la digitalización para optimizar procesos empresariales1. Además, los directores de Sistemas de Información en estas regiones identificaron a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático como tecnologías revolucionarias. Para capitalizar esta tendencia, C3 AI y NCS establecerán juntos un Centro de Excelencia para explorar conjuntamente soluciones nuevas que aceleren la adopción de IA empresarial y desarrollar productos hechos a medida de las necesidades del mercado de Asia Pacífico.

“Nuestro Centro de Excelencia reunirá expertos de C3 AI y NCS para analizar minuciosamente y responder a las necesidades específicas de las organizaciones e industrias del Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda”, manifestó el gerente general de Industrias y Alianzas de C3 AI, Gene Reznik. “Esto nos permitirá prestar mejor servicio a los clientes del SEA y ANZ y proporcionarles las soluciones de IA empresarial que necesitan para cumplir sus objetivos de transformación digital”.

“Singtel y NCS son líderes indiscutibles en desarrollo e implementación de soluciones de telecomunicaciones y en la nube, y estamos enormemente entusiasmados por unir fuerzas con un socio tan respetado y con tanta visión de futuro”, señaló el presidente y director ejecutivo de C3 AI, Thomas M. Siebel. “El enfoque de NCS en la transformación digital ayudará a impulsar la IA empresarial en Asia Pacífico, especialmente en la industria de las telecomunicaciones, a enorme escala”.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es la empresa de software de aplicación IA empresarial que acelera la transformación digital para las organizaciones a nivel global. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

Acerca de NCS

NCS es miembro de Singtel Group y es el principal proveedor de servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) presente en la región de Asia Pacífico. NCS proporciona soluciones digitales y de TIC de extremo a extremo para ayudar a gobiernos y empresas a lograr valor empresarial mediante la transformación digital y el uso innovador de la tecnología. NCS invierte en capacidades innovadoras digitales, de nube, plataforma y cibernéticas NEXT, a la vez que fortalece continuamente sus ofertas principales de aplicaciones, infraestructura e ingeniería. NCS también cree en el desarrollo de un ecosistema sólido de socios junto a los actores tecnológicos y las instituciones de investigación más importantes para apoyar la innovación abierta y la cocreación.

Para obtener más información, visite www.ncs.com.sg.

