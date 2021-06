REDWOOD CITY, Californië & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE:AI), het Enterprise AI-toepassingssoftwarebedrijf, en NCS, een toonaangevende leverancier van technologiediensten en lid van de Singtel Group, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd gericht op het leveren van enterprise AI-oplossingen aan klanten in Zuidoost-Azië (SEA) en Australië/Nieuw-Zeeland (ANZ) in meerdere sectoren, waaronder telecommunicatie, overheid, financiële diensten, transport en meer.

Deze overeenkomst vertegenwoordigt het eerste strategische partnerschap van C3 AI met een telecommunicatiegroep. NCS zal zijn diepgaande domeinervaring en technologie-expertise benutten om overheden en bedrijven in SEA en ANZ te bedienen en tot S$10 miljoen te investeren om enterprise AI-applicaties te ontwikkelen en te implementeren die zijn gemaakt op de C3 AI® Suite. De oplossingen van C3 AI zullen ook worden ingezet in Singtel, Optus en andere aangesloten telecommunicatienetwerken om de voordelen van enterprise AI naar hun activiteiten en klanten te brengen.

