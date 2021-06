A Luminary elindítja új előfizetéses csatornáját az Apple Podcasts-on

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Az előfizetéses podcasthálózat, a Luminary ma elindított egy új csatornát az Apple Podcasts-on, elérhetővé téve az összes eredeti Luminary podcastot (Luminary Original) az Apple Podcasts hallgatói számára világszerte több mint 170 országban.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködhetünk az Apple-lel, a podcastközvetítések megteremtőjével, és így eredeti tartalmainkat a világ minden táján hallgatók milliói számára elérhetővé tehetjük” - nyilatkozta Simon Sutton, a Luminary vezérigazgatója.

„A Luminary alapításakor az a hit vezérelt minket, hogy a prémiumkategóriás előfizetéses podcast tartalmak támogatása a hallgatók és a podcastok készítői számára egyaránt fontos. Tartalmainknak az Apple Podcasts-on keresztüli forgalmazása kulcsfontosságú lépés küldetésünk teljesítése szempontjából” – fejtette ki Matt Sacks, a Luminary társalapítója és ügyvezető elnöke.

A Luminary csatorna több mint 30 Luminary Original podcastot kínál, ideértve a következőket: Under the Skin with Russell Brand, Snap Judgment Presents: Spooked, The C-Word with Lena Dunham és a Leon Neyfakh által készített Fiasco.

A Luminary csatorna ugyanakkor hozzáférést biztosít a Talib Kweli, yasiin bey és Dave Chappelle nevével fémjelzett új, The Midnight Miracle elnevezésű showhoz is. A The Midnight Miracle első epizódjai májusban jelentek meg, és egész évben folytatódnak, egy rövid nyári szünet kivételével. A Luminary folyamatosan mutat be új showműsorokat és többek közt Russell Brand, Karamo Brown, Lena Dunham és Leon Neyfakh által készített epizódokat a következő hetekben.

Az előfizetők számára az összes Luminary Original podcast továbbra is elérhetővé lesz a Luminary alkalmazáson keresztül abban a 12 országban, ahol eddig is rendelkezésre álltak. Továbbá az Apple Podcasts-on keresztüli elérhetőség lehetővé tételével mostantól minden Luminary Podcasts az Apple Podcasts Luminary csatornáján keresztül is hozzáférhető 170 országban.

Az USA-ban a havi előfizetés 4,99 dollár (az érdeklődő hallgatók egy hétnapos ingyenes próbaidőszak alatt eldönthetik, hogy elő kívánnak-e fizetni), az éves előfizetés pedig 34,99 dollár (azaz körülbelül 2,99 havonta) (ez esetben is rendelkezésre áll a hétnapos ingyenes próbaidőszak). A nemzetközi előfizetési díjak hasonlóak az USA-ban érvényes díjakhoz.

Amit a Luminary-ról tudni kell…

A Luminary egy előfizetéses podcasthálózat, amely számos, máshol nem elérhető, eredeti showműsort kínál. Az előfizetők korlátlan hozzáférést kapnak az összes Luminary Original podcasthoz, melyek ünnepelt alkotókat és a többségétől eltérő véleménnyel rendelkező embereket mutatnak be, és újfajta szemszögből mesélnek el különféle történeteket. A Luminary eredeti tartalmai a Luminary alkalmazáson keresztül állnak rendelkezésre (amely elérhető mind iOS-os, mind Androidos eszközökön való használatra), valamint az interneten, illetve mostantól már az Apple Podcasts Luminary csatornáján is.

A Luminary-t Matt Sacks alapította 2018-ban a NEA támogatásával. A podcastok iránti lelkesedés nyomán létrejött Luminary új magasságokba emeli a podcastok nyújtotta élményt mind a hallgatók, mint az alkotók számára.

További információkért a Luminary-ról kérjük, látogasson el a newsroom.luminarypodcasts.com internetes oldalra, illetve kövessen minket (@hearluminary).

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.