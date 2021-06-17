Leucadia Asset Management宣佈與Ken Xu及Strategic Vision Investment建立策略性合作關係

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Leucadia Asset Management (“LAM”)今天宣佈與Strategic Vision Investment (“SVI”)建立策略性合作關係。Strategic Vision Investment是總部位於香港的資產管理公司，由投資總監Ken Xu經營。SVI在大中華區採用多頭/空頭和僅多頭股票策略。

Leucadia Asset Management聯席總裁Nick Daraviras和Sol Kumin表示，「我們很高興Ken及SVI團隊的其他成員加入我們的平臺。Ken卓著的往績，加上投資者對中國興趣的提高，創造了頗具吸引力的適時合作機會。我們期待與Ken合作，以進一步促進SVI的發展。」

Ken Xu補充道：「很高興與Leucadia Asset Management建立策略性合作關係，以擴大SVI的經營範圍，並期待與之形成長期的合作夥伴關係。我們在中國看到大量業務機會，與LAM及其全球投資者的合作關係，使我們能夠利用這些機會。」

作為策略性合作關係的一部分，Leucadia Asset Management將為SVI提供資金和其他支援。

Xu先生是SVI的投資總監，擁有20年的投資管理和分析經驗，專注於亞洲股票市場。此前，他曾於2011年2月至2014年5月期間擔任Point 72（原名S.A.C. Capital）的董事總經理和投資組合經理。在加入S.A.C. Capital之前，Ken是Och-Ziff Asia的董事總經理兼大中華區聯席主管。從2004年到2006年，他任職於高盛（亞洲），擔任亞洲特殊情況部門(ASSG)和全球投資研究部的成員。在加入高盛之前，Ken於2001年至2004年在普華永道（安達信會計師事務所）位於上海的公司財務部門工作，為客戶提供諮詢服務。Ken在中國出生並接受教育，2001年畢業於上海財經大學會計電算化管理專業並獲得管理學學士學位。他自2004年起成為香港居民。

關於Strategic Vision Investment

Strategic Vision Investment (“SVI”) 是位於香港的投資公司，專注於發現具有多重回報的投資機會，投資期通常為兩到十年。SVI的長期視野和投資方法旨在避免短期雜音，並對達成的共識獲得更深入的瞭解。通過長期的專門研究，SVI尋求發現其認為在未來10-30年內將對創造重大價值產生關鍵影響的結構性大趨勢（能源革命、產業整合、新材料、醫療/生物科技、人工智能革命、雲端/軟件即服務）。SVI通過嚴格的投資標準和選擇過程，將其研究工作和資本集中於這些大趨勢中的高可信度投資機會上。SVI的投資組合構建旨在擴大投資組合收益和降低市場低迷風險。SVI之前的名稱是BosValen Asset Management (BVAM)，由Ken Xu於2014年成立。為了更好地反映其投資理念的性質，公司更名為Strategic Vision Investment (“SVI”)。這一新名稱突出了公司的關鍵優勢：長期尋求高品質投資機會的策略願景。在2020年1月至12月期間，SVI的價值乘數基金（「基金」）實現了191.7%的淨回報率，在2021年1月至5月期間，該基金的淨回報率為16.4%。這代表E類公司的淨績效，並已扣除管理費(1.25%)和績效佣金(12.5%)。過去的表現不一定代表未來的結果。不能保證任何基金會達到其目標或避免重大損失。

關於Leucadia Asset Management

Leucadia Asset Management (“LAM”)通過其附屬管理機構為機構客戶提供一系列創新投資策略。LAM是Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)的全資子公司，後者是多元化的金融服務公司。

關於Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies Financial Group Inc.是多元化的金融服務公司，從事投資銀行和資本市場、資產管理和直接投資。我們的主要子公司Jefferies Group LLC是首屈一指的獨立、全球性、全方位服務型投資銀行公司，總部位於美國。

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