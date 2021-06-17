Subsea Integration Alliance獲得Equinor的Bacalhau油田EPCI合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今天宣佈，Subsea Integration Alliance獲得Equinor的Bacalhau巴西海上專案大型合約。該合約涉及的範圍包括海底生產系統(SPS)和海底油管(SURF)的工程、採購、建造和安裝(EPCI)。

該開發案將包括19棵採油樹以及相關海底設備，包括海底井口、海底控制和連接系統，以及完整的完井修井立管。海底油管範圍涉及剛性立管、流線和臍帶纜。

在初期前端工程設計階段（2020年1月授予）成立的Subsea Integration Alliance團隊如今將完全進入EPCI階段。專案管理和具體工程作業將在里約熱內盧展開。海上活動將於2022年開始，屆時將使用Subsea7的捲筒類、軟管類輕型結構船。

斯倫貝謝生產系統總裁Donnie Ross表示：「獲得此項合約反映了我們透過開放式合作，利用創新海底科技解決方案的整合和應用來提升Equinor公司Bacalhau油田績效的承諾。這些解決方案採用斯倫貝謝的高壓和深水專長。與此同時，透過國內作業價值創造，此舉將為區域經濟帶來正向影響。」

Subsea Integration Alliance LLC執行長Stuart Fitzgerald表示：「自2020年取得FEED合約以來，我們與Equinor一直保持密切合作關係。如今在EPCI階段，我們將透過Subsea Integration Alliance一流的科技與服務組合和『單一團隊』專案交付方式，協助Equinor充分發揮Bacalhau油田的潛力。」

Bacalhau油田位於距巴西聖保羅州伊利亞貝拉島海岸185公里處，水深2,050公尺，是巴西首個整合型海底生產系統和海底油管專案。該合約充分肯定了Subsea Integration Alliance在整合型市場的強大地位，以及我們在巴西經營多年的本土化業務。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB: NYSE)是致力於與客戶合作以獲取能源的科技公司。我們的員工來自於160多個國家，他們提供一流的數位化解決方案，部署創新科技，以幫助全球能源產業獲致績效和永續發展。借助涵蓋120多個國家的專業知識，斯倫貝謝透過合作來開創科技以獲取能源，從而造福大眾。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.slb.com。

關於Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是非公司策略性全球聯盟，由Subsea 7和斯倫貝謝旗下的海底技術、生產和處理系統部門OneSubsea®設立，它將油田開發規劃、專案交付和全生命週期解決方案整合於廣泛的科技與服務組合中。作為一個團隊，Subsea Integration Alliance協助客戶挑選、設計、交付和運行極其智慧型的海底專案來提升海底績效。此舉消除了成本高昂的修訂工作，避免延遲，並減少整個油田生命週期的風險。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.subseaintegrationalliance.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

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