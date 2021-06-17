Subsea Integration Alliance获得Equinor授予的Bacalhau油田EPCI合同

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今天宣布，Subsea Integration Alliance获得了Equinor授予的Bacalhau巴西海上项目大合同。该合同涉及的范围包括海底生产系统(SPS)和海底管道(SURF)的工程、采购、建造和安装(EPCI)。

该开发项目将包括19棵采油树以及相关海底设备，包括海底井口、海底控制和连接系统，以及完整的完井修井立管。海底管道范围涉及刚性立管、流线和脐带缆。

在初期前端工程设计阶段（2020年1月授予）成立的Subsea Integration Alliance团队如今将完全进入EPCI阶段。项目管理和具体工程作业将在里约热内卢开展。海上活动将于2022年开始，届时将使用Subsea7的卷筒类、软管类轻型结构船。

斯伦贝谢生产系统总裁Donnie Ross表示：“获得这项合同反映了我们通过开放式合作，利用创新海底科技解决方案的整合和应用，来提升Equinor公司Bacalhau油田绩效的承诺。这些解决方案采用了斯伦贝谢的高压和深水专长。与此同时，此举将通过国内作业价值创造，为区域经济带来积极影响。”

Subsea Integration Alliance LLC首席执行官Stuart Fitzgerald表示：“自2020年FEED合同授予以来，我们与Equinor一直保持着密切合作关系。如今，项目已经进入了EPCI阶段，我们将通过Subsea Integration Alliance领先的技术与服务组合和‘单团队’项目交付方式，帮助Equinor充分发挥Bacalhau油田的潜力。”

Bacalhau油田位于距巴西圣保罗州伊利亚贝拉岛海岸185公里处，水深2,050米，是巴西首个一体化海底生产系统和海底管道项目。该合同的授予充分首肯了Subsea Integration Alliance在一体化市场的强大地位以及我们在巴西经营多年的本土化业务。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB: NYSE)是一家致力于与客户开展合作来获取能源的科技公司。我们的员工来自于160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新科技，以帮助全球能源行业实现业绩和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专业知识，斯伦贝谢通过合作来打造技术以获取能源，从而造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问：www.slb.com。

关于Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是一家非公司战略性全球联盟，由Subsea 7和斯伦贝谢旗下的技术、生产和处理系统部门OneSubsea®组建，它将油田开发规划、项目交付和全生命周期解决方案汇聚于一个广泛的技术与服务组合中。作为一个团队，Subsea Integration Alliance通过帮助客户挑选、设计、交付和运营极其智能的海底项目来提升海底业绩。此举消除了成本高昂的修订工作，避免了推迟，并减少了横跨整个油田生命周期的风险。如需了解更多信息，请访问www.subseaintegrationalliance.com。

有关前瞻性陈述的警示性声明

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