REDWOOD CITY, California e SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE:AI), società specializzata in software aziendali per applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, e NCS, prestigioso fornitore di servizi tecnologici nonché membro del gruppo Singtel, hanno annunciato oggi un’alleanza strategica finalizzata alla fornitura di soluzioni aziendali basate sull’intelligenza artificiale ai clienti del Sud-Est asiatico (SEA) e di Australia/Nuova Zelanda (ANZ) operanti in vari settori, tra cui telecomunicazioni, enti governativi, servizi finanziari, trasporti e molto altro ancora.

L’accordo rappresenta la prima partnership strategica di C3 AI con un gruppo di telecomunicazioni.

