鏈睿和家樂福合作推出下一代零售業隱私保護技術

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--鏈睿(LiveRamp®, NYSE: RAMP)今天宣佈與家樂福(Carrefour, OTCMKTS: CRERF)擴大全球合作範圍，讓後者可透過鏈睿的Safe Haven獲得強大的資料協作、分析和創新能力。使用鏈睿一流的隱私保護技術，零售商、快速消費品(CPG)品牌和家樂福合作夥伴可以在史無前例的全球規模下執行安全、簡單、高效的資料協作。Safe Haven目前在美國、英國、法國、中國大陸、日本和澳洲提供，並將依託家樂福，向西班牙、義大利、比利時、波蘭、羅馬尼亞、阿根廷、巴西和臺灣擴張。鏈睿的Safe Haven是家樂福藉此機會成立的新事業部“Carrefour Links”的一部分。此次合作關係是今天在巴黎的記者會上宣佈的。

家樂福集團的電子商務、資料與數位轉型執行董事Elodie Perthuisot表示：「鏈睿將是家樂福轉型為業界領先的資料驅動型零售商的關鍵加速器。我們將利用Carrefour Links加強與快速消費品及零售供應夥伴的合作，以創造巨大的價值。我們對於與鏈睿的合作感到興奮，雙方將共同努力，在全球為數百家快速消費品合作夥伴提供強大、新穎的消費者洞察和功能。」

透過在中立、安全、獲許可的環境中提供資料連接和身份管理，鏈睿為零售商創造廣泛的新用例和收入來源，同時改變他們與供應夥伴的合作方式。透過Carrefour Links，Safe Haven使家樂福能夠與九個國際市場的快速消費品合作夥伴更密切地合作，以加強資料協作能力，包括：

更深入的洞察和分析 ——包裹式報告提供對活動績效、類別管理和購物者分析的深刻剖析。Safe Haven也使得資料科學團隊能夠利用自有的模型和機器學習。

——包裹式報告提供對活動績效、類別管理和購物者分析的深刻剖析。Safe Haven也使得資料科學團隊能夠利用自有的模型和機器學習。 全通路啟動 ——利用家樂福在社群和開放網路平臺上的資料以及家樂福擁有和經營的資產，啟動快速消費品促銷活動。

——利用家樂福在社群和開放網路平臺上的資料以及家樂福擁有和經營的資產，啟動快速消費品促銷活動。 更有效的衡量——快速消費品部門可以利用零售資料進一步瞭解行銷活動對銷售的影響，並有所改變以推動關鍵業務成果。

鏈睿總裁Warren Jenson表示：「資料正在改變全球客戶體驗，而家樂福憑藉其Carrefour Links平臺處於這一趨勢的最前線。利用鏈睿Safe Haven，品牌及其合作夥伴現在可以安全協作，改善客戶體驗並推動業務成果。我們很自豪能夠在家樂福的快速消費品合作夥伴網路和超過九個國家為家樂福提供這一具有開創性的能力。」

鏈睿與家樂福擴大合作夥伴關係顯示出Safe Haven不斷成長的態勢。Safe Haven目前為零售、雜貨、快速消費品、消費電子及其他垂直產業的逾45家客戶提供服務。最近收購DataFleets後，鏈睿將業界領先的隱私強化技術引進Safe Haven，使客戶能夠導入可配置的資料控制。無論各方使用何種技術架構或雲端平臺，鏈睿的Safe Haven均可讓客戶安全輕鬆地進行資料協作，而無需移動資料。

Jenson接著表示：「Safe Haven使客戶能夠跨雲、跨夥伴、跨境協作，以推動創新，改善客戶體驗，並獲得競爭優勢。自宣佈Safe Haven推出以來僅一年多的時間，我們就在美國雜貨店和倉儲式零售領域獲得30%的市場佔有率；在歐洲，我們與家樂福及其他主要零售商一起開創新局。隨著我們繼續擴大國際業務版圖，我們很高興現在能夠為全球50家首屈一指的快速消費品公司中的逾30%提供服務。」

請瀏覽鏈睿網站以瞭解關於Safe Haven和Safe Haven for Retail的更多資訊。

關於家樂福集團

家樂福集團是全球首屈一指的食品零售商之一，具有由逾30個國家/地區約1.3萬家商店組成的多業態網路。2020年家樂福的總銷售額為786億歐元。集團雇有超過32萬名員工，他們全力幫助家樂福成為向所有人提供食品的全球領導者，每天在所有營業地點為每個人提供優質實惠的食品。

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關於鏈睿

鏈睿是安全、有效使用資料的一流資料連接平臺。憑藉核心身份解析能力和無與倫比的網路，鏈睿讓企業及其合作夥伴能夠更有效地連接、管理和啟動資料，以改變客戶體驗和創造更多的商業價值。鏈睿完全可相互操作且中立的架構，賦予世界頂級品牌、代理商和發佈商端到端定址能力。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.LiveRamp.com。

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