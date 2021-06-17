链睿和家乐福合作推出下一代零售业隐私保护技术

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--链睿(LiveRamp®, NYSE: RAMP)今天宣布与家乐福(Carrefour, OTCMKTS: CRERF)扩大全球合作范围，让后者通过链睿的Safe Haven实现强大的数据协作、分析和创新能力。使用链睿一流的隐私保护技术，零售商、快速消费品(CPG)品牌和家乐福合作伙伴可以在史无前例的全球规模下执行安全、简单、高效的数据协作。Safe Haven目前在美国、英国、法国、中国大陆、日本和澳大利亚提供，并将依托家乐福，向西班牙、意大利、比利时、波兰、罗马尼亚、阿根廷、巴西和台湾扩展。链睿的Safe Haven是家乐福借此机会成立的新事业部“Carrefour Links”的一部分。此次合作关系是今天在巴黎的新闻发布会上宣布的。

家乐福集团的电子商务、数据与数字转型执行董事Elodie Perthuisot表示：“链睿将是家乐福转型为业界领先数据驱动型零售商的关键加速器。我们将通过Carrefour Links加强与我们的快速消费品及零售供应伙伴的合作，以创造巨大的价值。我们为与链睿的合作感到兴奋，双方将共同努力，在全球范围内为数百家快速消费品合作伙伴提供强大、新颖的消费者洞察力和功能。”

通过在中立、安全、获许可的环境中提供数据连接和身份管理，链睿为零售商创造广泛的新用例和收入来源，同时改变他们与供应伙伴的合作方式。通过Carrefour Links，Safe Haven使家乐福能够与九个国际市场的快速消费品合作伙伴更紧密地合作，以增强数据协作能力，包括：

更深刻的洞见和分析 ——打包提供的报告提供对活动绩效、品类管理和购物者分析的深刻剖析。通过Safe Haven，数据科学团队可以利用自有的模型和机器学习。

——打包提供的报告提供对活动绩效、品类管理和购物者分析的深刻剖析。通过Safe Haven，数据科学团队可以利用自有的模型和机器学习。 全渠道激活 ——利用家乐福在社交和开放网络平台上的数据以及家乐福拥有和运营的资产，启动快速消费品促销活动。

——利用家乐福在社交和开放网络平台上的数据以及家乐福拥有和运营的资产，启动快速消费品促销活动。 更有效的衡量——快速消费品部门可以利用零售数据更好地了解营销活动对销售的影响，并有所改变以推动关键业务成果。

链睿总裁Warren Jenson表示：“数据正在全球范围内改变客户体验，而家乐福凭借其Carrefour Links平台处于这一趋势的最前沿。依托链睿Safe Haven，品牌及其合作伙伴现在可以安全协作，改善客户体验并推动业务成果。我们很自豪能够在家乐福的快速消费品合作伙伴网络和超过九个国家为家乐福提供这一具有开创性的能力。”

链睿与家乐福的合作伙伴关系扩大标志着Safe Haven的发展势头。Safe Haven目前为零售、杂货、快速消费品、消费电子及其他垂直行业的逾45家客户提供服务。最近收购DataFleets后，链睿将业界领先的隐私增强技术引入Safe Haven，使客户能够实施可配置的数据控制。无论各方使用何种技术架构或云平台，链睿的Safe Haven均可让客户安全轻松地开展数据协作，而无需移动数据。

Jenson接着表示：“Safe Haven使客户能够跨云、跨伙伴、跨境协作，以推动创新，改善客户体验，并获得竞争优势。自宣布Safe Haven推出以来仅一年多的时间里，我们就在美国杂货店和仓储式零售领域获得了30%的市场份额；在欧洲，我们与家乐福及其他领先的零售商一起走在前列。随着我们继续扩大国际业务版图，我们很高兴现在能够为全球50家首屈一指的快速消费品公司中的逾30%提供服务。”

访问链睿网站以了解关于Safe Haven和Safe Haven for Retail的更多信息。

关于家乐福集团

家乐福集团是全球领先的食品零售商之一，具有由逾30个国家/地区约1.3万家门店组成的多业态网络。家乐福2020年的总销售额为786亿欧元。集团雇有超过32万名员工，他们全力帮助家乐福成为向所有人提供食品的全球领导者，每天在所有营业点为每个人提供优质实惠的食品。

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关于链睿

链睿是安全、有效使用数据的领先数据连接平台。凭借核心身份解析能力和无与伦比的网络，链睿让企业及其合作伙伴能够更好地连接、管理和激活数据，以改变客户体验和创造更多的商业价值。链睿完全可互操作且中立的架构赋予世界顶级品牌、代理商和出版商端到端可触达能力。如需了解更多信息，请访问www.LiveRamp.com。

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