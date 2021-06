Luminary spouští nový předplatitelský kanál na Apple Podcasts

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Luminary, streamingová služba pro přehrávání podcastů na modelu předplatného, dnes spustila svůj nový kanál na platformě Apple Podcasts, který zpřístupňuje všechny původní podcasty Luminary posluchačům z celého světa.

„Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností Apple, která podcasting vytvořila, a přinést náš originální obsah milionům posluchačů po celém světě,“ řekl Simon Sutton, generální ředitel společnosti Luminary.

„Když jsme Luminary zakládali, věřili jsme, že podpora prémiového předplaceného obsahu je důležitá jak pro posluchače, tak pro tvůrce. Distribuce našeho obsahu na platformě Apple Podcasts je zásadním krokem k naplnění naší vize,“ řekl Matt Sacks, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Luminary.

Kanál Luminary obsahuje více než 30 originálních podcastů Luminary, včetně Under the Skin with Russell Brand, Snap Judgment Presents: Spooked, The C-Word with Lena Dunham, a Fiasco od Leona Neyfakha.

Posluchači na kanálu najdou také nový pořad The Midnight Miracle, za kterým stojí Talib Kweli, Yasiin Bey, a Dave Chappelle. The Midnight Miracle začal vycházet v květnu a bude pokračovat po celý rok s letní přestávkou. V příštích týdnech Luminary uvede mimo jiné nové pořady a sezóny od Russella Branda, Karama Browna, Leny Dunhamové a Leona Neyfakha.

Všechny podcasty Luminary Original budou i nadále dostupné pro předplatitele v aplikaci Luminary ve 12 podporovaných zemích. Díky vstupu na platformu společnosti Apple jsou nyní všechny podcasty Luminary dostupné také na kanálu Luminary ve více než 170 zemích.

Cena v USA je 4,99 dolaru měsíčně nebo 34,99 dolaru ročně (tedy asi 2,99 dolaru měsíčně). V obou případech si službu můžete 7 dní vyzkoušet zdarma. Mezinárodní ceny jsou podobné cenám v USA.

O společnosti Luminary

Luminary je streamingová služba pro přehrávání podcastů, která se může pyšnit řadou oceňovaných pořadů, které nikde jinde nenajdete. Předplatitelé mají neomezený přístup k celé knihovně podcastů Luminary, které posluchačům nabízí slavné tvůrce, různé hlasy a důležité příběhy vyprávěné novým pohledem. Původní obsah Luminary najdete v aplikaci Luminary, která je k dispozici na systémech iOS, Android a na webu, a nyní je k dispozici také na kanálu Luminary ve službě Apple Podcasts.

Společnost Luminary založil Matt Sacks v roce 2018 s podporou NEA. Společnost Luminary pohání láska k podcastům a jejím cílem je zlepšovat zážitek z podcastingu jak posluchačům, tak tvůrcům.

Další informace o Luminary najdete na newsroom.luminarypodcasts.com a sledujte @hearluminary.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.