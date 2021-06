Wipro se une à parceria para iniciativa Novos padrões de trabalho do Fórum Econômico Mundial

NOVA YORK e BANGALORE, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial, anunciou hoje que se uniu à iniciativa da parceria Novos padrões de trabalho do Fórum Econômico Mundial para estabelecer um futuro equitativo, resiliente e saudável do trabalho. Essa iniciativa busca criar colaborativamente novas estruturas, moldar políticas de pessoas com visão de futuro e utilizar ferramentas e tecnologias para construir coletivamente padrões de trabalho priorizando os humanos, com as pessoas no centro dos negócios.

Saurabh Govil, presidente e diretor de recursos humanos da Wipro Limited, afirmou: “Empresas em todo o mundo atualmente estão se reinventando para que possam oferecer melhor flexibilidade, estabilidade e segurança aos funcionários. A Wipro está comprometida com o avanço dos padrões de trabalho para uma melhor qualidade do trabalho, segurança do funcionário e bem-estar geral do funcionário. Ao nos unirmos à parceria do Fórum Econômico Mundial para a iniciativa Novos padrões de trabalho, esperamos contribuir para discussões globais e mudança comportamental acerca do trabalho. Esse passo demonstra nossa disposição para contribuir com a ação coletiva que ajuda a construir um futuro do trabalho sustentável e resiliente”.

A Wipro tem investido em sua força de trabalho, desenvolvido novas maneiras de trabalho, e criado um ambiente pós-pandemia mais relevante e inclusivo para a perfeita transição para um futuro sustentável do trabalho. A empresa também está realizando iniciativas para apoiar e equipar seus funcionários com programas dedicados ao bem-estar físico, social, financeiro e mental. Leia a resposta da Wipro, principais percepções e lições da crise da COVID-19 para promover o envolvimento e saúde mental do funcionário aqui: Agenda redefinindo o futuro do trabalho: Ruptura e renovação em um mundo pós-pandemia.

Till Leopold, chefe de iniciativas de ação do Centro de Nova Economia e Sociedade no Fórum Econômico Mundial declarou: “Enquanto as organizações fazem a transição da crise da COVID-19 para o ‘novo’ futuro do trabalho, há uma oportunidade para que empregadores redefinam coletivamente suas abordagens para o futuro do trabalho e priorizem as pessoas. Fazer isso da maneira correta ajudará a determinar se a recuperação pós-pandemia leva a resultados positivos para empresas e para a sociedade”.

