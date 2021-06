VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy (TSX: LPEN), società che sviluppa e produce soluzioni per pile a combustibile a idrogeno, annuncia di avere ricevuto dall’azienda slovacca Mobility & Innovation a.s. (M&I) un ordine per i moduli S300 che alimenteranno la catena cinematica elettrica dei nuovi bus di 8 metri per trasporto pubblico prodotti da M&I per la sua piattaforma mista. Si tratta del primo ordine effettuato nel quadro dell’accordo siglato fra le due imprese, che prevede la consegna di pile a combustibile per un valore di oltre 1,9 milioni di dollari da parte di Loop Energy nei prossimi due anni e mezzo.

“Questo ordine segna l’inizio di un nuova era nella produzione di bus slovacchi”, commenta János Onódi, Amministratore delegato e Co-titolare di Mobility & Innovation a.s.

