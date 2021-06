VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy (TSX: LPEN), een ontwikkelaar en fabrikant van op waterstofbrandstofcellen gebaseerde oplossingen, kondigt de bestelling aan van de S300-brandstofcelmodule van het bedrijf aan het in Slowakije gevestigde bedrijf Mobility & Innovation a.s. (M&I), om de elektrische aandrijflijn van hun nieuwe 8-meter lange transitbus van brandstof te voorzien als onderdeel van het M&I-composietplatform van het bedrijf. Deze bestelling is de eerste in het kader van de commerciële overeenkomst die tussen de partijen is ondertekend en die voorziet in meer dan $ 1,9 miljoen USD aan brandstofcelzendingen van Loop Energy in de komende twee en een half jaar.

“Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Slowaakse busproductie”, zegt János Onódi, Chief Executive Officer en mede-eigenaar van Mobility & Innovation a.s. “Het combineren van onze best-in-class lichtgewicht composiet body truck en onze technologie met Loop Energy, een van de beste brandstofcelplatforms ter wereld, is een natuurlijke en opwindende volgende stap voor ons.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.