Brasil testa primeira ponte aérea com reconhecimento facial do mundo

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--O Projeto Embarque + Seguro 100% do Sistema de Embarque Digital, usando o reconhecimento facial do governo brasileiro, chega nesta terça-feira (15 de junho) no Aeroporto de Congonhas (SP). Pela primeira vez no mundo, os passageiros da ponte aérea entre as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro participarão do teste simultâneo desta tecnologia ponta a ponta, sem a necessidade de apresentar cartão de embarque ou documento de identificação. O Projeto do Ministério da Infraestrutura, desenvolvido em parceria com Serpro e a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, já foi testado nos aeroportos de Florianópolis (SC), Salvador (BA), Santos Dumont (RJ) e Belo Horizonte (Confins).

Após a aprovação do projeto piloto, o Governo Federal avançará com ações para implantação efetiva da tecnologia nos principais aeroportos brasileiros. A tecnologia visa tornar o processo de embarque em aeroportos mais eficiente, ágil e seguro. "É a primeira vez que os testes são realizados simultaneamente em dois dos nossos aeroportos, estabelecendo assim, de forma inédita, uma lançadeira aérea 100% biométrica entre RJ / SP, que tem o quinto maior movimento do mundo", destaca o secretário-executivo do MInfra, Marcelo Sampaio.

Ao longo do dia, os passageiros da Azul Linhas Aéreas que viajam entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont serão convidados a experimentar a tecnologia de reconhecimento facial biométrico para acessar a área de embarque e aeronaves em ambos os terminais. "Embarque + Seguro combina validação biométrica e análise de dados, garantindo uma validação precisa, ágil e segura da identidade dos passageiros, que podem assim viajar com mais conforto e tranquilidade. A solução está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e tem como premissa a segurança no processamento de dados pessoais contra o uso indevido ou não autorizado", enfatiza o presidente do Serpro, Gileno Barreto.

Para o presidente da Infraero, Brigadeiro Paes de Barros, "o Embarque + Seguro da ponte aérea une dois itens essenciais que agilizam os processos de embarque, que são segurança e facilidade para o passageiro e todo o sistema de aviação civil".

De acordo com Márcio Lambert, diretor de Segurança Pública e Identidade (PSI) da IDEMIA no Brasil, "O reconhecimento facial é uma tendência global e o Projeto Embarque + Seguro, realizado conjuntamente pela MInfra e Serpro, mostra que Brasil está no caminho certo para digitalização aeroportuária. A tecnologia da IDEMIA é aplicada nos aeroportos mais modernos do mundo, como Changi em Cingapura, e oferece um alto nível de segurança para passageiros, companhias aéreas e operadoras de aeroportos, pois seu algoritmo é altamente preciso, atingindo um índice de autenticidade extremamente alto na identificação de indivíduos. A IDEMIA tem o orgulho de participar deste projeto junto com o Governo Federal do Brasil e de habilitar o primeiro sistema de embarque 100% digitalizado de ponta a ponta em um serviço de transporte aéreo executivo".

"A última pesquisa global de passageiros realizada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) diz que 70% dos entrevistados estão dispostos a compartilhar sua biometria para fins de identificação durante o processo de embarque. Nossa experiência global contribui para satisfazer a necessidade da sociedade em voltar a voar. Este projeto inovador desenvolvido pelo Governo Federal permite aos viajantes desfrutar de uma experiência de embarque mais tranquila, segura e confortável e colocar o Brasil na vanguarda do movimento de transformação digital. A IDEMIA como líder global em identidade aumentada tem a missão de facilitar o fluxo de passageiros, criando a possibilidade de interagir e viajar de forma mais conectada. Participar da primeira ponte aérea com um sistema de embarque totalmente digitalizado de ponta a ponta, em ambos os aeroportos, é um marco importante em nossa história", explica Rodrigo Costa, PSI diretor de desenvolvimento de negócios na IDEMIA LATAM.

A tecnologia MFACE, desenvolvida pela IDEMIA, capta a biometria facial em segundos, tornando o processo de embarque ainda mais ágil e evitando filas e atrasos. A solução combina a comodidade e segurança da validação de dados e respeita a privacidade dos passageiros de acordo com o LGPD, garantindo um processo mais higiênico, eliminando o manuseio de documentos e papéis e evitando riscos de contaminação.

"O controle do sistema biométrico da IDEMIA segue padrões de alta qualidade, confiabilidade e segurança e oferece mais agilidade e conforto aos passageiros, tornando o processo operacional aeroportuário mais inteligente, a identificação do passageiro da companhia aérea mais precisa e gerando a segurança exigida pelo governo", adicionou Márcio Lambert.

Como funciona

No momento do check-in no aeroporto, o passageiro da Azul Linhas Aéreas é convidado a participar do projeto. Caso o passageiro concorde, então uma mensagem é enviada para o celular informado no aplicativo, solicitando autorização para obter os dados do passageiro, incluindo o CPF e uma foto. O comissário de bordo, mediante consentimento e usando o aplicativo do Serpro desenvolvido para esse fim, realiza a validação biométrica do cidadão, comparando os dados e a foto tirada no local com os bancos de dados governamentais.

Depois de validado, o passageiro é liberado para entrar na sala de embarque e na aeronave passando pelos pontos de controle biométrico, cujas câmeras realizam a identificação do passageiro sem a necessidade de o usuário apresentar qualquer documento ou cartão de embarque.

Segurança total

No projeto piloto, são medidos indicadores como redução no tempo de filas, no acesso à sala de embarque e à aeronave, além dos custos de operação. Com os testes, espera-se aumentar a segurança do aeroporto, já que o reconhecimento facial permite uma identificação precisa dos passageiros.

"Caminhamos para um embarque biométrico totalmente seguro em todos os aeroportos do país. Além de a medida ser segura do ponto de vista sanitário, ao eliminar o manuseio de papéis durante a pandemia, garante a proteção total dos dados dos usuários, pois o Embarque + Seguro 100% do Sistema de Embarque Digital atende a todos os preceitos do LGPD", afirma Marcelo Sampaio.

Parcerias

O Serpro é parceiro estratégico do MInfra na agenda digital de transporte do país, mas o Embarque + Seguro conta também com a colaboração de companhias aéreas e aeroportos onde foram realizados os testes, o que tem permitido o aprimoramento do projeto em cada etapa. O teste piloto da ponte aérea está sendo implementado com o apoio da Infraero e da Azul Linhas Aéreas. A tecnologia de estações de identificação facial foi desenvolvida pelas empresas Digicon, IDEMIA e Azul/Pacer.

