Andersen Global與安地卡及巴布達的法律事務所合作擴張業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與安地卡及巴布達的法律事務所Richards & Company建立合作關係，擴大在加勒比海地區南部邊緣的業務版圖，從而鞏固該組織在加勒比海地區的業務據點。

這家全方位服務型法律事務所位於聖約翰，由執行合夥人Stacy Richards-Roach於1999年創立，為各行各業的個人、企業和公司提供廣泛的法律服務。該法律事務所主營業務包括智慧財產權、民事訴訟、公司成立和業務設立、商法、銀行和房地產等。

Stacy表示：「我們的首要目標是為客戶提供有效、創新的解決方案。與Andersen Global的合作將繼續推進我們的目標，並使我們有能力提供一流的獨立解決方案，不受國界限制。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Richards & Company加入我們的加勒比海平臺，彰顯出我們志在成為該地區一流全球法律事務所的遠大策略。隨著我們繼續在全球為客戶提供全面整合型解決方案，Stacy和她的團隊所擁有的知識和專長將在本組織的發展中扮演重要角色。我們將繼續強化在該地區的平臺，並在其他重點市場擴張業務版圖，以充分滿足客戶的跨境需求。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾271個地點發展業務。

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