Andersen Global与安提瓜和巴布达的律所合作拓展业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与安提瓜和巴布达的律师事务所Richards & Company建立合作关系，扩大在加勒比地区南部边缘的业务覆盖范围，从而巩固该组织在加勒比地区的业务据点。

这家全服务型律所位于圣约翰，由执行合伙人Stacy Richards-Roach于1999年创立，为各行各业中的个人、企业和集团公司提供广泛的法律服务。该律所主营业务包括知识产权、民事诉讼、公司组建和业务设立、商法、银行和房地产等。

Stacy表示：“我们的首要目标是为客户提供有效、创新的解决方案。与Andersen Global的合作将继续向前推进我们的目标，并使我们有能力提供一流的独立解决方案，不受国界限制。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Richards & Company加入我们的加勒比平台，彰显出我们志在成为该地区领先全球律所的远大战略。随着我们继续在全球范围内为客户提供全面的综合解决方案，Stacy和她的团队所拥有的知识和专长将在我们组织的发展中发挥重要作用。我们将继续加强在该地区的平台，并在其他重点市场扩张业务版图，以充分满足客户的跨境需求。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾271个地点开展业务。

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